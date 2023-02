Kolejny wstrząs po skandalu w ukraińskim rządzie? Minister obrony może paść ofiarą czystki

W przyszłym tygodniu minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow może odejść z resortu. Ma go zastąpić szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow – poinformowała Ukraińska Prawda powołując się na własne źródła. Otoczenie Wołodymyra Zełenskiego ma się obecnie zastanawiać, gdzie przenieść Reznikowa. Nikt bowiem nie ma wątpliwości, że „powinien pozostać w drużynie”.

Ołeksij Reznikow zmieni resort? Ruszyła machina spekulacji

Minister obrony może przejąć resort sprawiedliwości. Stojący na czele ministerstwa Denys Maluśka mógłby zostać ambasadorem w jednym z europejskich krajów. Budanow ma z kolei szukać kogoś, kto zastąpi jako szefa wywiadu Ukrainy. Budanow nie pali się jednak do odejścia, bo wie, że resort obrony to „ogromna machina biurokratyczna”, a w obecnie „nie ma zbyt wiele czasu, aby się zastanawiać”.

Ukraińska Prawda ujawniła również fragment wywiadu, który ma wkrótce pojawić się z Reznikowem. Pytany o dymisję powiedział, że „nie miał sugestii, że powinien przestać pracować na swoim stanowisku”. Jednocześnie zaznaczył enigmatycznie, że „każdy urzędnik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest na stanowisku dożywotnio i musi rozpocząć pewien etap oraz go skończyć”.

Skandal korupcyjny w Ministerstwie Obrony Ukrainy

Reznikow podsumował, że „jest gotów na każdy rozwój wydarzeń i nie wstydzi się tego, co do tej pory zrobił”. Pod koniec stycznia ukraińskie Ministerstwo Obrony dotknął głośny skandal korupcyjny. Urzędnicy mieli wykorzystywać fikcyjną firmę do zawyżania cen żywności dla wojska.

