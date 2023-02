Ukraińscy jeńcy w złym stanie po „wielkiej wymianie” z Rosją. „Przeszli przez piekło”

Szef biura Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak poinformował, że Ukraina odzyskała 116 żołnierzy w ramach „wielkiej wymiany” jeńców wojennych z Rosją. Dyrektor biura ukraińskiego prezydenta opublikował film przedstawiający żołnierzy w autobusie oraz pozujących z flagami na śniegu. Nagranie z żołnierzami zamieściła także Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jermak ujawnił, że przygotowania do wymiany trwały ponad miesiąc.

Szczegóły „wielkiej wymiany” jeńców na linii Ukraina-Rosja

Zastępca szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Dmytro Usow ujawnił szczegóły wymiany. Do Ukrainy wrócili żołnierze i funkcjonariusze różnych formacji. Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu podkreślił, że wpływ na wymianę jeńców miał minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski, który zginął w katastrofie lotniczej w Browarach.

Usow zwrócił uwagę na zły stan zdrowia jeńców, którzy trafili do szpitala, gdzie otrzymali pierwszą pomoc. Następnie czeka ich leczenie i rehabilitacja. Ministerstwo obrony Ukrainy zamieściło z kolei zdjęcie jednego z jeńców, który przebywał w rosyjskiej niewoli przez 11 miesięcy. To Maksym Kołesnikow, były restaurator i menedżer. Ukraiński resort podkreślił, że żołnierz bardzo schudł i posiwiał, co widać w zestawieniu z jego inną fotografią.

Spędził w rosyjskiej niewoli prawie rok. Po raz pierwszy od lutego 2022 r. zobaczył owoc

„Przeszedł przez piekło, ale nie stracił woli walki” – zapewnia Ministerstwo Obrony Ukrainy. Resort ujawnił także, że Kołesnikow zjadł pierwsze jabłko od lutego 2022 r. Detale historii ujawnił Andrij Kachor. „Chciałem zrobić film, ale przycisnąłem zły przycisk i wyszło zdjęcie. Zobaczył owoc po raz pierwszy od prawie roku. Bał się spróbować, ale ostatecznie wziął kęs. Po sekundzie powiedział, że ‘to jest po prostu niesamowite’” – zrelacjonował.

