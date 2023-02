Putin miał obiecać, że Zełenski jest bezpieczny. Stanowcza reakcja Żaryna

Były premier Izraela Naftali Bennett ujawnił szczegóły swojej rozmowy z Władimirem Putinem, do której doszło w marcu 2022 r., tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji w Ukrainie. Bennett spotkał się z Putinem 5 marca, kiedy poleciał do Moskwy w celu mediacji. To tam Putin miał dwukrotnie go zapewnić, że Wołodymyr Zełenski jest bezpieczny.

– Wiedziałem, że Zełenskiemu grozi niebezpieczeństwo w bunkrze… Zadałem (Putinowi – red.) pytanie: „Czy zamierzasz zabić Zełenskiego?”. Powiedział: „Nie zabiję Zełenskiego” – wspominał Bennett w wywiadzie. Były szef rządu Izraela natychmiast po tej rozmowie miał zadzwonić do prezydenta Ukrainy i przekazać mu uspokajające informacje.

Kułeba o obietnicach Putina: Nie dajcie się zwieść

Do doniesień byłego premiera Izraela odniósł się Dmytro Kułeba. Szef MSZ Ukrainy dał jasno do zrozumienia, że rosyjski przywódca nie jest wiarygodny.

„W przeszłości Putin obiecywał, że nie będzie okupował Krymu, nie będzie łamał porozumień mińskich, nie będzie najeżdżał na Ukrainę, a mimo to wszystko to zrobił. Nie dajcie się zwieść: jest mistrzem w kłamstwie. Za każdym razem, gdy obiecał, że czegoś nie zrobi, było to dokładnie częścią jego planu” – napisał. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Stanisław Żaryn.

„Putin to przestępca, dla którego przemoc, morderstwa, kłamstwa i nienawiść to codzienność. Trudno w to uwierzyć i zrozumieć, dlaczego niektórzy wciąż chcą brać jego słowa za pewnik” – napisał na Twitterze.

9 marca 2022 r. doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak donosił, że od początku wojny w Ukrainie było kilkanaście prób ataków na Zełenskiego. – Stale otrzymujemy informacje o rosyjskich oddziałach próbujących wtargnąć do dzielnicy rządowej Kijowa – mówił. Współpracownik ukraińskiej głowy państwa zapewnił, że „sieć wywiadowcza i kontrwywiadowcza jest silna, a wszystkie grupy zbliżające się do Zełenskiego są eliminowane”.

