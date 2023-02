Koniec z neutralnością Szwajcarii? Wojna w Ukrainie zmienia nastroje

Agencja Reutera pisze, że w ostatnim czasie nasiliły się wezwania ze strony europejskich sąsiadów Szwajcarii, by zezwolić na transfery broni do Kijowa. Apele stają się coraz głośniejsze w miarę nasilania się rosyjskiego ataku na Ukrainę, a dwie parlamentarne komisje ds. bezpieczeństwa zaleciły odpowiednie złagodzenie przepisów w tej sprawie.

Neutralność Szwajcarii. Partie polityczne podzielone



Nabywcy szwajcarskiej broni mają prawny zakaz jej ponownego eksportu, co według niektórych przedstawicieli dużego przemysłu zbrojeniowego w kraju jest szkodliwe dla handlu. Ustawodawcy są w tej kwestii podzieleni.

– Chcemy być neutralni, ale jesteśmy częścią zachodniego świata – powiedział Thierry Burkart, lider centroprawicowej partii FDP. Burkart przedstawił rządowi wniosek o zezwolenie na reeksport broni do krajów o podobnych wartościach demokratycznych do Szwajcarii. Lewicowi socjaldemokraci opowiadają się za zmianami, podobnie jak Zieloni Liberałowie, podczas gdy Zieloni pozostają przeciwni. Tymczasem prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), największa partia w izbie niższej, tradycyjnie zagorzale broniąca neutralności, wydaje się teraz podzielona.

Reuters przypomina, że zasada szwajcarskiej neutralności sięga 1815 roku i jest zapisana w traktacie z 1907 roku. Mówi ona, że Szwajcaria nie będzie wysyłać broni bezpośrednio ani pośrednio walczącym w wojnie. Obowiązuje osobne embargo na sprzedaż broni do Ukrainy i do Rosji. Kraje trzecie teoretycznie mogą zwrócić się do Berna o reeksport szwajcarskiej broni, którą mają w swoich zapasach, ale prawie zawsze odmawia się pozwolenia.

Ankieta przeprowadzona przez ankieterów Sotomo, opublikowana w niedzielę, wykazała, że 55% respondentów opowiada się za zezwoleniem na reeksport broni do Ukrainy.

Rząd Szwajcarii jest pod presją zagranicy po odrzuceniu niemieckich i duńskich wniosków o zezwolenie na reeksport szwajcarskich pojazdów opancerzonych i amunicji do czołgów przeciwlotniczych. Przekazał, że nie zaszkodzi dyskusjom parlamentarnym.

