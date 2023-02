Niepokojące słowa sekretarza generalnego ONZ: świat zmierza w kierunku szerszej wojny

Sekretarz generalny przedstawił swoje priorytety na 2023 rok. W przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które koncentrowało się na inwazji Rosji, kryzysie klimatycznym i skrajnym ubóstwie apelował, by „obudzić się i zabrać do pracy”. – Perspektywy pokoju są coraz węższe. Szanse na dalszą eskalację i rozlew krwi wciąż rosną – ocenił.

Wojna w Ukrainie. Niepokojące słowa sekretarza generalnego ONZ

– Obawiam się, że świat nie lunatykuje w kierunku szerszej wojny, a idzie w jej stronę z szeroko otwartymi oczami – mówił Guterres. Jak dodał, gdyby każdy kraj wypełniał swoje zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, prawo do pokoju byłoby zagwarantowane. – Nadszedł czas, aby zmienić nasze podejście do pokoju poprzez ponowne zobowiązanie się do przestrzegania Karty, stawiając na pierwszym miejscu prawa człowieka i godność – apelował.

Guterres potępił brak „strategicznej wizji” i „nastawienie” decydentów politycznych i biznesowych ograniczające się do krótkiej perspektywy czasowej. – Kolejny taktyczny manewr polityczny mający na celu utrzymanie się przy władzy – wymieniał. – To krótkoterminowe myślenie jest nie tylko głęboko nieodpowiedzialne. Jest niemoralne – ocenił.

Guterres: coś jest zasadniczo nie tak z naszym systemem gospodarczym i finansowym

Podkreślając konieczność działania z myślą o przyszłych pokoleniach, sekretarz generalny ONZ ponowił apel o „radykalną transformację” światowych finansów. – Coś jest zasadniczo nie tak z naszym systemem gospodarczym i finansowym – powiedział Guterres, obwiniając go za wzrost ubóstwa i głodu, rosnącą przepaść między bogatymi i biednymi oraz zadłużenie krajów rozwijających się. – Bez fundamentalnych reform najbogatsze kraje i jednostki będą nadal gromadzić bogactwo, pozostawiając okruchy dla społeczności i krajów globalnego południa – dodał.

Guterres odnosił się w swoim przemówieniu do nadchodzących miesięcy. Tymczasem wywiad brytyjski uważa za mało prawdopodobne jest, aby w najbliższych tygodniach Rosja była w stanie zgromadzić siły niezbędne do znaczącego wpływu na wynik wojny.

