Kiedy Joe Biden przyleci do Polski? NBC News podała przybliżony termin wizyty

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma przylecieć do Polski jeszcze w tym miesiącu, przy okazji rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Poinformowała o tym stacja NBC News, powołując się na trzech anonimowych informatorów znających plan wizyty.

Joe Biden w Polsce. Ostateczna decyzja nie zapadła

Obecne plany przewidują wizytę Bidena w Polsce pod koniec lutego, podają źródła. Informatorzy przekazali, że podróż nie będzie pewna, dopóki Biały Dom jej nie ogłosi. Plany mogą ulec zmianie. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego odmówił komentarza. Nie jest jasne, czy do podróży do Polski zostaną dodane dodatkowe przystanki. W zeszłym miesiącu CBS News i CNN poinformowały, że Biden rozważa podróż do Europy, w tym prawdopodobnie do Polski, przy okazji pierwszej rocznicy rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę.

Przy tej okazji NBC News podkreślała, że wizyta prezydenta USA w Europie w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę mogłaby stanowić swoisty kamień milowy rosyjsko-ukraińskiej wojny. Joe Biden mógłby zwrócić uwagę na ogromne zaangażowanie Ukraińców i ich sukcesy na froncie a także skierować oczy całego świata na brutalne zbrodnie popełniane przez Rosjan. „Przy okazji prezydent USA podkreśliłby wagę sojuszu amerykańsko-ukraińskiego” – podała stacja.

Planowana wizyta Bidena w Polsce. Które miasta może odwiedzić?

Joe Biden mógłby też przeciąć spekulacje dotyczące przekazania Ukrainie myśliwców F-16. Jak dotąd nie zmienił zdania w tej kwestii. Korespondentowi Polskiego Radia w Waszyngtonie tłumaczył, dlaczego obecnie nie zgadza się na przekazanie odrzutowców zaatakowanej Ukrainie.

Dziennik Gazeta Prawna” donosił, że prezydent USA może odwiedzić dwa miasta – Warszawę bądź Rzeszów. Dziennik spekulował, że do Polski może wybrać się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podczas spotkania w Polsce ukraiński przywódca miałby zaprezentować plan pokojowy i wezwać do organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej Ukrainie.

