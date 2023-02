NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Prezydent Zełenski z wizytą w Wielkiej Brytanii

10:08 Tuż przed swoją wizytą w Wielkiej Brytanii prezydent Zełenski wezwał do zablokowania reprezentantom Rosji możliwości uczestniczenia w igrzyskach olimpijskich w 2024 roku.



twitter.com 9:51 Brytyjscy dziennikarze donoszą, że szkolenia ukraińskich żołnierzy mają obejmować również pilotowanie nowoczesnych samolotów w standardzie NATO.



twitter.com 9:36 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę przybywa z wizytą w Wielkiej Brytanii. To jeden z krajów, które od początku wojny najmocniej wspierają Ukrainę.



Biuro premiera Wielkiej Brytanii przy Downing Street potwierdziło, że Zełenski spotka się z Rishi Sunakiem i wygłosi przemówienie w parlamencie. Zaplanowano też spotkanie z ukraińskimi żołnierzami, szkolącymi się pod okiem Brytyjczyków.



Wołodymyr Zełenski udaje się z wizytą do Wielkiej Brytanii 9:34 Rosyjski wicepremier Alexander Novak odniósł się do unijnych regulacji obejmujących cenę ropy. Jego zdaniem próby wprowadzenia wyjątków od cen maksymalnych świadczą o tym, iż na rosyjskie surowce nadal jest duże zapotrzebowanie. 9:26 Zdjęcia z ostrzelanego nocą Charkowa:



twitter.com 9:19 Prezydent USA Joe Biden po raz kolejny zapewnił Ukraińców o trwałości amerykańskiego wsparcia. - Będziemy stać przy was tak długo, jak długo będzie trzeba. Nasz naród pracuje na rzecz większej wolności, godności, pokoju - nie tylko w Europie, ale wszędzie - deklarował we wtorek. 9:13 Tak z kolei wygląda Gorłówka w obwodzie donieckim:



twitter.com 9:10 Tak wyglądają zniszczenia w Marjince w Ukrainie:



twitter.com 9:01 Ukraińskie wojsko donosi, że ostatnia doba była rekordowa pod względem strat zadanych armii wroga. W ciągu 24 godzin miało zginąć 1030 Rosjan. Ogólny bilans strat po stronie rosyjskiej to według szacunków Kijowa już 133190 osób.



Zadaniem dużych strat Ukraińcom chwaliło się jednak także wojsko rosyjskie, które oświadczyło, że w samym styczniu zabiło ponad 6 tys. ukraińskich żołnierzy. 8:48 Celem nowej rosyjskiej ofensywy mogą stać się Charków lub Zaporoże - twierdzi Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.