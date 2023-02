NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Ubiegła doba miała być najkrwawszą dla rosyjskiego okupanta

9:26 Zdjęcia z ostrzelanego nocą Charkowa:



twitter.com 9:19 Prezydent USA Joe Biden po raz kolejny zapewnił Ukraińców o trwałości amerykańskiego wsparcia. - Będziemy stać przy was tak długo, jak długo będzie trzeba. Nasz naród pracuje na rzecz większej wolności, godności, pokoju - nie tylko w Europie, ale wszędzie - deklarował we wtorek. 9:13 Tak z kolei wygląda Gorłówka w obwodzie donieckim:



twitter.com 9:10 Tak wyglądają zniszczenia w Marjince w Ukrainie:



twitter.com 9:01 Ukraińskie wojsko donosi, że ostatnia doba była rekordowa pod względem strat zadanych armii wroga. W ciągu 24 godzin miało zginąć 1030 Rosjan. Ogólny bilans strat po stronie rosyjskiej to według szacunków Kijowa już 133190 osób.



Zadaniem dużych strat Ukraińcom chwaliło się jednak także wojsko rosyjskie, które oświadczyło, że w samym styczniu zabiło ponad 6 tys. ukraińskich żołnierzy. 8:48 Celem nowej rosyjskiej ofensywy mogą stać się Charków lub Zaporoże - twierdzi Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.