NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Sprzeczne doniesienia ws. Grupy Wagnera

19:37 Brytyjskie czołgi Challenger 2 dotrą do Ukrainy w marcu. Taką informację przekazał premier Wielkiej Brytanii. 19:29 Rosyjska ambasada ostrzegła, że ​​dostawy brytyjskich myśliwców na Ukrainę będą miały "wojskowe i polityczne konsekwencje dla całego kontynentu europejskiego" – informuje Sky News, powołując się na rosyjską agencję TASS. 19:15 - Przyspieszamy dostawy naszego sprzętu i sprzętu naszych sojuszników, aby mieć pewność, że dotrze on do waszej linii frontu w nadchodzących dniach i tygodniach, a nie miesiącach czy latach - zapewnił premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim. 18:47 Wołodymyr Zełenski i Rishi Sunak odwiedzili ukraińskich żołnierzy, którzy są szkoleni przez Brytyjczyków z obsługi czołgów Challenger.

18:20 Wielka Brytania objęła sankcjami kolejne osoby z otoczenia Władimira Putina. Na liście znalazła się m.in. była kochanka prezydenta Rosji Swietłana Kriwonogich. Matka nieślubnej córki rosyjskiego przywódcy w tajemniczy sposób dorobiła się ogromnego majątku.

18:00 "W ciągu minionej doby lotnictwo Sił Zbrojnych przeprowadziło 21 nalotów na rejony koncentracji personelu i sprzętu wojskowego najeźdźców oraz 3 naloty na stanowiska przeciwlotniczych systemów rakietowych" - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 17:58 Jak donosi Ukrinform, premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak polecił ministrowi obrony ustalenie, jakie samoloty bojowe kraj mógłby potencjalnie dostarczyć Ukrainie. - Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy wyślemy myśliwce - zaznaczył jednocześnie rzecznik brytyjskiego rządu. 17:25 Skutki rosyjskiego ostrzału w obwodzie czerchnihowskim. Rosjanie przeprowadzili nalot na jedną ze stref przemysłowych.



17:04 Cztery osoby, w tym dziecko, zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie charkowskim - informuje "The Kyiv Independent". 16:48 Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej w mediach społecznościowych pokazano zdjęcie ze spotkania z Wołodymyrem Zełenskim



16:39 16:28 Ukraińska straż graniczna poinformowała w środę o odparciu przy pomocy moździerzy czterech rosyjskich grup szturmowych pod Bachmutem w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy 16:14 Król Karol III spotka się dziś po południu z Wołodymyrem Zełenskim w Pałacu Buckingham podczas niezapowiedzianej podróży prezydenta Ukrainy do Wielkiej Brytanii 16:00 – Do Polski trafi łącznie 506 wyrzutni Himars. Rzeczywiście większość z nich, 438 będzie posadowionych na Jelczach, czyli na ciężarówkach produkowanych w Polsce. 36 na Oshkoshach, czyli na ciężarówkach amerykańskich. To rzeczywiście będzie siła, która w sposób bardzo mocny będzie odstraszała agresora. Doskonale wiemy, że Himarsy dziś świetnie sprawdzają się w rękach Ukraińców – powiedział Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej



- Jeżeli popatrzymy na doświadczenia ukraińskie, to jest najskuteczniejsza broń, która zatrzymuje inwazję rosyjską na Ukrainę. Bardzo się cieszę z tej decyzji, ona jest też dowodem zaufania amerykańskiego wobec nas i dowodem budowanej konsekwentnie interoperacyjności między polskimi siłami zbrojnymi i siłami zbrojnymi amerykańskimi - dodał szef MON 15:46 Z informacji agencji Reutera wynika, że Wołodymyr Zełenski spotka się w Paryżu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem



Spotkanie na szczycie. Zełenski będzie rozmawiał z Macronem i Scholzem 15:25 Prokremlowska agencja informacyjna RIA Novosti poinformowała, że dowódca jednostki Milicji Ludowej w okupowanym Ługańsku nie żyje. W ubiegłą sobotę Igor Manguszew, znany ze współpracy z Jewgienijem Prigożynem, został postrzelony w głowę. Według analityka jego śmierć mogła być ostrzeżeniem



15:01 Francuska telewizja BFMTV zapowiedziała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojawi się w Paryżu w środę wieczorem. 14:59 Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak potwierdził doniesienia prasowe i zapewnił, że Brytyjczycy będą szkolić ukraińskich żołnierzy na pilotów odrzutowców i członków piechoty morskiej. 14:47 Brytyjscy komentatorzy polityczni po wszystkim podkreślali, że wystąpienie Zełenskiego było wyjątkowo udane, wliczając w to sprytne gesty i słowa dotyczące przekazania Ukraińcom samolotów. W ten sposób temat dalszego dozbrajania Ukrainy nie ucichnie, mimo sceptycznego nastawienia znacznej części sojuszników. 14:46 Na koniec gość brytyjskiego parlamentu miał okazję uścisnąć dłoń niektórym politykom. Dłuższą chwilę zatrzymał się przy Borisie Johnsonie, z którym przez pół roku ściśle współpracował. Żegnany brawami, miał jeszcze okazję podać rękę parlamentarzystom z tłumu, którzy chcieli przekazać mu swoje wsparcie. 14:39 Lord McFall życzył prezydentowi Zełenskiemu zwycięstwa i siły. Podkreślał, że nie jest sam i dziękował za jego niezłomność. 14:37 Po swoim przemówieniu Zełenski usłyszał kilka komplementów od spikera Izby Lordów, lorda McFalla. Podkreślał on, że w czasach kryzysu najważniejszy jest widoczny lider, a prezydent Ukrainy przez ostatni rok był widoczny nieprzerwanie każdego dnia. Codziennie pokazywał rodakom i światu, że cały rząd jest w Kijowie i w pełni poświęca się obronie kraju. Za tym przykładem poszła reszta narodu. 14:32 - Nie mówię, że po tej wojnie nie będzie więcej wojen. Nie da się wymazać całkowicie zła z ludzkiej natury. Ale to nasz obowiązek, by walczyć z tym złem. Dziękuję za uwagę, za wsparcie i opuszczając brytyjski parlament dwa lata temu dziękowałem za pyszną brytyjską herbatę. Teraz będę opuszczał wasz kraj, dziękując za potężne brytyjskie samoloty - podsumował pół żartem, pół serio. 14:29 Prezydent Ukrainy zapowiedział, że spotka się z królem Karolem III. Przypomniał, że król jest pilotem lotnictwa, a w Ukrainie obecnie każdy pilot jest królem. Za swoje słowa zebrał gromkie brawa. Przypomniał, że jest pilotów w Ukrainie jest zwyczajnie bardzo mało. Spiker Izby Gmin Lindsay Hoyle otrzymał od niego hełm jednego z pilotów, podpisany słowami: "mamy wolność, dajcie nam skrzydła, by jej bronić". Wykorzystał ten moment, by poprosić otwarcie o samoloty do walki z Rosją. 14:25 - Niestety, zło wciąż jest dziś obecne, a bitwa trwa. Każdego dnia płacimy życiem. Ból i łzy zbliżają nas do zwycięstwa - mówił Zełenski. 14:22 Zełenski mówił też o trybunałach do osądzenia rosyjskich zbrodni oraz o funduszach na odbudowanie jego kraju. Dziękował Brytyjczykom za wsparcie tych inicjatyw i zapowiadał, że tylko wtedy zapewniona zostanie sprawiedliwość, jeśli za zniszczenia zapłaci sam agresor. 14:19 Zełenski podkreślał, że każdy agresor, który naruszy międzynarodowy porządek, musi przegrać. - Już teraz osiągnęliśmy wielkie rezultaty - mówił Zełenski. Mówił o nowej architekturze bezpieczeństwa w przyszłości: z udziałem brytyjskiego przywództwa i ukraińskiej odwagi. Podkreślał, że w przyszłości podobna szybka reakcja również będzie potrzebna, by zapobiegać kolejnym podobnym wojnom. 14:17 - Horyzont nigdy nie jest jednak bezchmurny. Kiedy jedno zło zostaje pokonane, kolejne podnosi głowę - mówił dalej, zapewniając, że tym razem zostało dobrze rozpoznane. - Wiemy, że wolność wygra. Wiemy, że Rosja przegra. Wiemy, że zwycięstwo odmieni świat i będzie to zmiana, której świat potrzebował. Zjednoczone Królestwo maszeruje razem z nami do najważniejszego zwycięstwa - mówił. 14:15 - Pokazaliście siłę i charakter, brytyjską siłę - mówił dalej Wołodymyr Zełenski. Przypomniał o odmiennych historiach Wielkiej Brytanii i Ukrainy, rozdzieleniu żelazną kurtyną. Podkreślał jednak, że oba kraje po II wojnie światowej pokonywały duże trudności, by cieszyć się pokojem. Ostatecznie jednak osiągnęły swój cel, a zło przegrało. 14:13 - Londyn stał za Kijowem od pierwszego dnia. Od pierwszych sekund wyciągnęliście pomocną dłoń, kiedy świat nie wiedział jeszcze, jak zareagować - podkreślał Zełenski, dziękując osobiście premierowi Borisowi Johnsonowi. 14:10 Prezydent Zełenski na początku swojego wystąpienia w Pałacu Westminsterskim w imieniu wszystkich obywateli Ukrainy podziękował Wielkiej Brytanii za wszelką pomoc. 14:06 13:57 Wołodymyr Zełenski wygłosi przemówienie do członków brytyjskiego parlamentu. 13:56 Efekty ostrzału Chersonia i okolic:



13:44 Kanclerz Scholz podkreślił jednocześnie, że Ukraina należy do Europy i ma miejsce w Unii Europejskiej. Zapewniał też, że Władimir Putin nie osiągnie swoich celów: ani na polu bitwy ani w formie narzuconego traktatu pokojowego. 13:39 Kanclerz Niemiec Olaf Scholz udzielił wypowiedzi, która ponownie stawia pod znakiem zapytania stanowisko Niemiec w sprawie Ukrainy. Tym razem skrytykował zjawisko, polegające na rywalizacji między "niektórymi krajami" o to, kto może dostarczyć Ukrainie więcej lepszego uzbrojenia. Jego zdaniem taka postawi szkodzi jedności wśród sojuszników. Przekonywał, że należy najpierw wypracowywać wspólne stanowiska a dopiero później komunikować opinii publicznej swoje postanowienia. 13:29 Polska oraz kraje bałtyckie podczas najbliższego unijnego szczytu będą domagać się, aby zamrożone rosyjskie aktywa przekazywać na pomoc dla Ukrainy. Według dziennikarzy "Guardiana" grupa ma dosyć zapowiedzi w tej sprawie i jednoczesnego braku działań. 13:17 Jeszcze jedno nagranie pokazujące przyjazd Zełenskiego do gabinetu premiera Wielkiej Brytanii.



13:06 Wołodymyr Zełenski przy Downing Street:



13:03 Na liście brytyjskich sankcji pojawiła się Swietłana Kriwonogich, nazywana przez aktywistów kochanką Putina, który rzekomo ma być ojcem jej dziecka.



Podczas afery Pandora Papers ujawniono, że była rosyjska sprzątaczka w krótkim czasie stała się właścicielką ogromnego majątku, w tym licznych posiadłości. 12:55 Jest nagranie z gaszenia pożaru rosyjskiej rafinerii, o którym pisaliśmy przed południem:



12:54 Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut skazany przez sąd w Grodnie na 8 lat więzienia. 12:50 Ukraińskie dzieci opowiadają o 6 miesiącach rosyjskiej okupacji:



12:41 Federacja Rosyjska chce, by na najbliższym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącym wojny w Ukrainie pojawił się Roger Waters z zespołu Pink Floyd. Artysta w ostatnim czasie krytykował politykę USA i tłumaczył, że Rosjanie zostali sprowokowani do ataku na Ukrainę. 12:38 Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało najnowszą mapę, podsumowującą sytuację na ukraińskim froncie:



12:30 Wielka Brytania ogł



Dotkną one m.in. wytwórcy rosyjskich dronów CST, producenta części do helikopterów RT-Komplekt, odpowiedzialnego za logistykę w rosyjskim wojsku Oboronlogistics, firm Universalmash i Lipetsk, ulepszających pociski dalekiego zasięgu oraz firmy Topaz, tworzącej oprogramowanie dla lotnictwa. 12:22 Również Zełenski zamieścił w sieci zdjęcie z Sunakiem. Dziękował Brytyjczykom za pomoc i raz jeszcze odkreślił, że ich kraj był jednym z pierwszych, które pomogły Ukrainie.



facebook.com 12:15 Jeszcze dziś z prezydentem Zełenskim ma spotkać się król Karol III:



twitter.com 12:14 W czwartek 9 lutego prezydent Ukrainy ma pojawić się w Brukseli, gdzie weźmie udział w dodatkowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Nieoficjalną jeszcze informację podała Agencja Reutera. 12:03 Powitanie prezydenta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii:



twitter.com 11:48 W sieci pokazano nagranie ukraińskiego ataku piechoty z wykorzystaniem czołgu:



twitter.com 11:35 Prezydent Zełenski wylądował w Wielkiej Brytanii. 11:31 Mieszkańców obwodu żytomierskiego na Ukrainie poproszono o oszczędzanie energii. Mrozy powodują jej większe zużycie i w konsekwencji niebezpieczne obciążenie dla całego systemu. 11:26 Śledztwo w sprawie afery korupcyjnej w Ukrainie zaowocowało aktem oskarżenia pod adresem parlamentarzysty, który nie ujawnił swoich nieruchomości w Hiszpanii.



Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oskarżyło członka "Solidarności Europejskiej" Artura Herasymowa. 11:06 Mistrz świata w wadze ciężkiej Ołeksandr Usyk dołączył do apelu prezydenta Zełenskiego w sprawie zablokowania Rosjanom dostępu do igrzysk olimpijskich. 10:57 W rosyjskiej rafinerii w okolicy Rostowa wybuchł pożar. Ogień objął obszar 100 metrów kwadratowych i został ugaszony po około godzinie. To kolejne takie zdarzenie w ciągu dwóch dni. Wcześniej płonął zakład należący do koncernu Lukoil w Niżnym Nowogrodzie. 10:38 Ukraina wystawiła na sprzedaż Morski Port Handlowy w Białogrodzie nad Dniestrem. Cena wywoławcza to w przeliczeniu 22,5 mln zł. 10:34 Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj donosi o "maksymalnej eskalacji" walk w okolicy Kreminnej. Przekazał, że Rosjanie atakują w grupach nie większych niż pluton, ale robią to codziennie i "w ciągłych falach". 10:20 Brytyjski parlamentarzysta Stewart McDonald przyznał, że padł ofiarą ataku hakerskiego. Po ostrzeżeniach służb swojego kraju podejrzewa, że za kradzieżą jego maili stoją hakerzy pracujący na rzecz Rosji. 10:08 Tuż przed swoją wizytą w Wielkiej Brytanii prezydent Zełenski wezwał do zablokowania reprezentantom Rosji możliwości uczestniczenia w igrzyskach olimpijskich w 2024 roku.



twitter.com 9:51 Brytyjscy dziennikarze donoszą, że szkolenia ukraińskich żołnierzy mają obejmować również pilotowanie nowoczesnych samolotów w standardzie NATO.



twitter.com 9:36 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę przybywa z wizytą w Wielkiej Brytanii. To jeden z krajów, które od początku wojny najmocniej wspierają Ukrainę.



Biuro premiera Wielkiej Brytanii przy Downing Street potwierdziło, że Zełenski spotka się z Rishi Sunakiem i wygłosi przemówienie w parlamencie. Zaplanowano też spotkanie z ukraińskimi żołnierzami, szkolącymi się pod okiem Brytyjczyków.



Wołodymyr Zełenski udaje się z wizytą do Wielkiej Brytanii 9:34 Rosyjski wicepremier Alexander Novak odniósł się do unijnych regulacji obejmujących cenę ropy. Jego zdaniem próby wprowadzenia wyjątków od cen maksymalnych świadczą o tym, iż na rosyjskie surowce nadal jest duże zapotrzebowanie. 9:26 Zdjęcia z ostrzelanego nocą Charkowa:



twitter.com 9:19 Prezydent USA Joe Biden po raz kolejny zapewnił Ukraińców o trwałości amerykańskiego wsparcia. - Będziemy stać przy was tak długo, jak długo będzie trzeba. Nasz naród pracuje na rzecz większej wolności, godności, pokoju - nie tylko w Europie, ale wszędzie - deklarował we wtorek. 9:13 Tak z kolei wygląda Gorłówka w obwodzie donieckim:



twitter.com 9:10 Tak wyglądają zniszczenia w Marjince w Ukrainie:



twitter.com 9:01 Ukraińskie wojsko donosi, że ostatnia doba była rekordowa pod względem strat zadanych armii wroga. W ciągu 24 godzin miało zginąć 1030 Rosjan. Ogólny bilans strat po stronie rosyjskiej to według szacunków Kijowa już 133190 osób.



Zadaniem dużych strat Ukraińcom chwaliło się jednak także wojsko rosyjskie, które oświadczyło, że w samym styczniu zabiło ponad 6 tys. ukraińskich żołnierzy. 8:48 Celem nowej rosyjskiej ofensywy mogą stać się Charków lub Zaporoże - twierdzi Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

