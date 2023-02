Zełenski spotkał się z Macronem i Scholzem. „Stajemy u boku Ukrainy z całą mocą i determinacją”

W godzinach wieczronych w środę 8 lutego Wołodymyr Zełenski przyleciał do Paryża. Na lotnisku Orly przywitał go minister obrony Francji Sebastien Lecornu. W Pałacu Elizejskim prezydent Ukrainy spotkał się z Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem.

-Dokładnie rok temu byliśmy w Kijowie i robiliśmy wszystko, żeby zniechęcić Rosję do prowadzenia wojny w Ukrainie. Od blisko 12 miesięcy Ukraina, jej naród, jej siły zbrojne, jej prezydent z ogromną odwagą stawiają czoła Rosjanom. Zbrodnicze działania Rosji nie mogą być tolerowane. Dlatego stajemy u boku Ukrainy z całą mocą i determinacją, by towarzyszyć jej aż do powrotu jej pełnych praw i wolności – deklarował francuski prezydent. – Jesteśmy tutaj, w stolicy Francji i jesteśmy niezwykle wdzięczni za to, że możemy być tu razem i że łączy nas wzajemne zaufanie – dodawał Emmanuel Macron.

O wdzięczności podczas wspólnej konferencji prasowej mówił także Wołodymyr Zełenski. – Bardzo cię cieszę, że pojawił się taki spontaniczny pomysł spotkania. Jestem wdzięczny za pomoc w imieniu całej Ukrainy – powiedział. – Jestem tutaj, by wzmocnić naszą europejską jedność i osobiście podziękować za nadzwyczaje wsparcie. Im szybciej otrzymamy środki bojowe o dalekim zasięgu, im szybciej nasi piloci będą mieli samoloty, tym szybciej zakończy się agresja Rosji i przywrócimy pokój w Europie – tłumaczył Wołodymyr Zełenski.