NA ŻYWO: Szef NATO o planach Rosji, Kreml ostrzega Downing Street

Czwartek to 351. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podczas konferencji z sekretarzem stanu USA szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że nic nie wskazuje na to, by Rosja przygotowywała się do pokoju. Ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii ostrzegła Londyn przed krokiem, który doprowadzi do eskalacji.

Źródło: WPROST.pl