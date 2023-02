NA ŻYWO: Ukraiński wywiad: Putin zlecił rosyjskiemu wojsku realizację celu do końca marca

12:14 Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow powiedział, że należy spodziewać się eskalacji działań wojennych ze strony Rosji. „Będzie eskalacja. Właściwie głównym celem jest Wschód i Donbas. Może to dotyczyć także innych kierunków, ale mówimy, powiedzmy, o odwróceniu uwagi, wycofaniu ukraińskich sił i środków” – ocenił. Według ukraińskiego wywiadu prezydent Rosji Władimir Putin zlecił kierownictwu wojskowemu dotarcie do granic administracyjnych obwodów ługańskiego i donieckiego do końca marca. Pisze o tym Ukraińska Prawda. 12:10 Wołodymyr Zełenski i Roberta Metsola w Parlamencie Europejskim. twitter.com 12:08 – Europejski sposób życia próbowano nam zabrać przez wojnę totalną – mówił w czwartek w Parlamencie Europejskim Wołodymyr Zełenski. Dziękował wszystkim, którzy wspierają Ukrainę i powiedział, że „przyszłość i przeznaczenie Europy nie zależą od polityków, ale każdego z nas". 11:34 Owacje dla Wołodymyra Zełenskiego w Parlamencie Europejskim. 11:26 –Zwracam się z apelem i z zaproszeniem na Ukrainę. Chwała Ukrainie i chwała wszystkim, którzy walczą o naszą wolność - mówi na koniec swojego wystąpienia Wołodymyr Zełenski – powiedział na koniec przemówienia w Parlamencie Europejskim prezydent Ukrainy. Otrzymał owacje na stojąco. Razem z przewodniczącą PE Zełenski trzymał flagę unijną. 11:21 – Te brawa nie są dla mnie, są dla was, którzy wspieracie Ukrainę – powiedział podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim prezydent Wołodymyr Zełenski. Podziękował za dostawy broni, amunicji, paliwa i wszystkiego, czego brakuje Ukrainie. –Dziękuję, Roberta, że bronisz ukraińskiego i europejskiego sposobu życia –zwrócił się do Roberty Metsoli, przewodniczącej PE. 11:19 – Tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje nam przyszłość, europejskie wartości. Szanowni przywódcy europejscy (...), szanowni państwo, drodzy dziennikarze, pracownicy instytucji europejskich, żołnierze, policjanci, ratownicy, dyplomaci, nauczyciele, naukowcy, lekarze (...) szanowni pracownicy związkowi, studenci, obrońcy praw człowieka – wymieniał Zełenski– Przyszłość i przeznaczenie nigdy nie zależały od polityków, zależy od każdego z was – powiedział. 11:16 – Aktywnie inwestują w ksenofobię, starają się ją na naszym kontynencie znormalizować. Nasza odpowiedź to zdecydowane „nie”. Bronimy się przed najbardziej antyeuropejską siłą w Europie – mówił Zełenski o Rosji. 11:13 – Wracając do Europy, wracamy do siebie do domu – powiedział prezydent Ukrainy, a te słowa przyjęto owacjami. – Europejski sposób życia próbowano nam zabrać przez wojnę totalną, chce się zabrać również sposób życia 27 państw Unii Europejskiej. Ta wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła, nie toczy się tylko o takie czy inne terytorium w takim czy innym miejscu. Mamy do czynienia z dyktatorem, który ma zasoby sowieckiej broni oraz innych reżimów, takich jak Iran. – mówił Zełenski. 11:11 Prezydent Ukrainy przemawia w Parlamencie Europejskim. Na początku Wołodymyr Zełenski otrzymał owacje na stojąco. Z trudem powstrzymywał łzy i powiedział: „Sława Ukrainie”. 10:30 „Witaj w domu, witaj w Unii Europejskiej” – napisał Charles Michel, który powitał w Brukseli Wołodymyra Zełenskiego i Emmanuela Macrona. Następnie podczas przywitania Zełenskiego przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego odegrano hymn Ukrainy i Odę do Radości. twitter.com 10:21 Wołodymyr Zełenski przyleciał do Brukseli razem z prezydentem Emmanuelem Macronem. Na lotnisku przywitali ich m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel. twitter.com 10:13 – Jeżeli zapadnie taka decyzja (o przekazaniu myśliwców Ukrainie – red.), nie będziemy pierwszymi, którzy przekażą myśliwce. Będziemy odpowiadać na to pod warunkiem, że, ci którzy, mają ich najwięcej będą mogli je przekazać – mówił szef rządu w Brukseli. 10:10 – Mam nadzieję, że kolejny pakiet sankcji będzie wynegocjowany w ciągu najbliższych 2 tygodni – mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. 10:09 – Stanowisko Polski jest jednoznaczne. Mamy dziś spotkanie z panem prezydentem Zełenskim w Brukseli, będziemy rozmawiać o tym jak wsparcie militarne, humanitarne może wesprzeć Ukrainę – mówił premier Mateusz Morawiecki przed szczytem UE. Dodał, że Polska będzie podkreślać konieczność konfiskaty majątków rosyjskich. 9:58 Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski na lotnisku pod Paryżem. Razem udali się do Brukseli. 9:53 Agencja AFP podała, że Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski wylecieli na szczyt do Brukseli przed 9:00, z bazy lotniczej Villacoublay pod Paryżem. Około 10:00 mają wylądować w Brukseli. 9:37 W czwartek Wołodymyr Zełenski ma uczestniczyć w unijnym szczycie w Brukseli jako gość honorowy. Będzie naciskać na sojuszników Ukrainy, by dostarczyli myśliwce „tak szybko, jak to możliwe" – pisze Guardian. 9:25 Ambasada Rosji wydała oświadczenie, w którym zadrwiła z wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii i groziła Londynowi poważnymi konsekwencjami w razie dozbrajania Ukrainy. 8:57 Żywność stała się narzędziem wojny i po niemal stu latach od Hołodomoru widmo głodu powróciło. Stało się to za sprawą rosyjskiej inwazji, która zniszczyła uprawy. Po pół roku działalności tzw. inicjatywy zbożowej "Wprost" odwiedziło siedzibę Wspólnego Centrum Koordynacyjnego (JCC) w Stambule. Tam Ukraińcy pracują razem z Rosjanami. 8:28 W najnowszej analizie wywiad brytyjskiego resortu obrony pisze, że pogoda nadal odgrywa znaczącą rolę w przebiegu wojny w Ukrainie. Z uwagi na zamarzniętą ziemię w ostatnich tygodniach niewiele się zmieniło pod względem mobilności we wschodniej części zaatakowanego kraju. 8:21 Doradca prawowitego mera Mariupola pokazał życie w okupowanym przez Rosjan mieście. „Kolejka tysięcy ludzi na mrozie czeka po bochenek chleba i talerz ciepłego jedzenia. Wczoraj była odmiana dla dzieci – makaron zamiast owsianki. Nawet nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać" – napisał Petro Andriuszczenko.

Wczoraj była odmiana dla dzieci – makaron zamiast owsianki.

8:09 Rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii ostrzegła Londyn przed wysyłaniem myśliwców na Ukrainę. Downing Street potwierdziło wcześniej, że Rishi Sunak poprosił swojego sekretarza obrony o przyjrzenie się tej kwestii – pisze Guardian.

twitter.com 8:07 Ruszyła rosyjska ofensywa. O uderzeniu na pięciu kierunkach donosi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojna w Ukrainie. Ruszyła rosyjska ofensywa. Niepokojące doniesienia z trzech źródeł 8:00 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenie relacji na żywo z 351. dnia wojny w Ukrainie.