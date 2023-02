Owacje po przemówieniu Zełenskiego w PE. „Te brawa nie są dla mnie”

W czwartek prezydent Ukrainy wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim. Na początku Wołodymyr Zełenski otrzymał owacje na stojąco. Ukraiński przywódca z trudem powstrzymywał łzy i powiedział: „Sława Ukrainie”, na co odpowiedzieli mu eurodeputowani. Jego wypowiedź jeszcze kilka razy była przerywana oklaskami.

– Droga pani przewodnicząca, Roberto. Dziękuję za uwagę poświęconą Ukrainie, za podejście do wartości, które nie zmieniają się podczas tej walki. Ich połączenie jest warunkiem postępu. Europa ma szczęście, że w tej sali liczą się zasady – zaczął Zełenski.

Wołodymyr Zełenski w Brukseli. „Wracamy do siebie do domu”

Prezydent Ukrainy mówił o europejskim sposobie życia i praworządności. – Kiedy mamy praworządność, liczy się każda jednostka – zaznaczył. – Różnorodność jest wartością, a wartości ludzi są zjednoczone w sposób uczciwy i sprawiedliwy. (…) Ludzie są ufni w przyszłość – powiedział.

– Wracając do Europy, wracamy do siebie do domu – mówił prezydent Ukrainy, a te słowa przyjęto gorącymi oklaskami. – Staję przed państwem, by bronić prawa powrotu do domu Ukraińców – dodał.

– Europejski sposób życia próbowano nam zabrać przez wojnę totalną, chce się zabrać również sposób życia 27 państw Unii Europejskiej. Ale my na to nie pozwolimy. Ta wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła, nie toczy się tylko o takie czy inne terytorium w takim czy innym miejscu. Zagrożenie polega na tym, że mamy do czynienia z dyktatorem, który ma ogromne zasoby sowieckiej broni z czasów dyktatury oraz innych reżimów, takich jak Iran. – powiedział Zełenski. Dodał, że Kreml stara się niszczyć krok po kroku europejskie wartości. – 140 mln obywateli Rosji to mięso armatnie po to, by na polu bitwy wszyscy byli posłuszni (…), być krajem, który nie tylko nienawidzi sprawiedliwości. Oni aktywnie inwestują w ksenofobię – powiedział.

Zełenski do wspierających Ukrainę: Brawa są dla was

Prezydent Ukrainy mówił, że owacje w Parlamencie Europejskim nie należą się jemu. – Tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje nam przyszłość, europejskie wartości. Szanowni przywódcy europejscy (...), szanowni państwo, drodzy dziennikarze, pracownicy instytucji europejskich, żołnierze, policjanci, ratownicy, dyplomaci, nauczyciele, naukowcy, lekarze (...) szanowni rolnicy, pracownicy związkowi, studenci, artyści, obrońcy praw człowieka – wymieniał Zełenski – Przyszłość i przeznaczenie Europy nigdy nie zależały od polityków, zależy od nas wszystkich, od każdego z was – powiedział. – Dziękuję wszystkim w setkach miast i wsi, które wspierają Ukrainę – zakończył.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Ukraiński wywiad: Putin zlecił rosyjskiemu wojsku realizację celu do końca marcaCzytaj też:

Rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Na agendzie trzy kwestie