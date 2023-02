Bayraktar to nie wszystko. Widzieliśmy, co jeszcze powstaje w tureckiej fabryce

Siedziba Baykar Technology to pilnie strzeżona fabryka, która z wyglądu przypomina nowoczesny kampus jednej z amerykańskich firm technologicznych. W jej wnętrzu minimalistyczny i przestronny hol, kanapy, nowoczesne fotele i kawowe stoliki... czy raczej herbaciane, bo to zdecydowanie częściej wybierany przez Turków napój.

W tle stoły do ping-ponga, strefa relaksu, po której przechadzają się młodzi ludzie. Młodzi, bo średnia wieku w przedsiębiorstwie zatrudniającym blisko 3 tys. osób wynosi 27 lat. Absolutnie nic nie wskazuje na to, że w sąsiednim budynku powstają zdolne do przenoszenia bomb drony.