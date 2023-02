Ukraina przygotowuje się na „makabryczną ofensywę”. Rosja ma więcej sił niż pierwszego dnia wojny

Ukraina przygotowuje się na „makabryczną” rosyjską ofensywę w Donbasie. Moskwa skoncentrowała setki tysięcy żołnierzy na wschodzie kraju. Kreml stosuję taktykę brutalnej siły i wysyłania kolejnej fali żołnierzy wierząc, że pozwoli to na osłabienie obrony ukraińskich sił zbrojnych. Wielu analityków wojskowych uważa, że zapowiadana od dawna rosyjska ofensywa jest już w toku i zacznie przyśpieszać w pierwszą rocznicę rozpoczęcia wojny w Ukrainę – podało Foreign Policy.

Rosja przygotowuje się do ofensywy w Ukrainie

Ukraińscy urzędnicy szacują, że Rosjanom po wrześniowej mobilizacji udało się zebrać 300 tys. żołnierzy, co jest liczbą znacznie wyższą niż siły, które Władimir Putin rzucił do inwazji 24 lutego 2022 r. Dodatkowo tym razem będą one skoncentrowane we wschodniej Ukrainie, a nie na terenie całego kraju. – Spodziewamy się w ciągu najbliższych 10 dni nowej, ogromnej inwazji – powiedział jeden z ukraińskich urzędników wojskowych.

Powołani do wojska na jesieni ub. r. Rosjanie będą jednak znacznie gorzej wyposażeni i wyszkoleni niż siły, które wywołały konflikt w Ukrainie. Według ukraińskiej armii Rosja nie tylko zmobilizowała więcej żołnierzy, ale też zaczęła się wzmacniać, jeśli chodzi o sprzęt. Moskwa ma już na stanie 1,8 tys. czołgów, prawie 4 tys. pojazdów opancerzonych, 2,7 tys. systemów artyleryjskich, 810 sowieckich wyrzutni rakietowych Grad oraz Smiercz, 400 myśliwców i 300 śmigłowców.

Mobilizacja w Rosji trwa „po cichu”?

Część europejskich urzędników jest przekonana, że mobilizacja w Rosji nie ustała od jesieni, tylko jest robiona „po cichu”. Zdaniem Pentagonu Kreml może wysłać dziesiątki żołnierzy, aby uzupełnić straty poniesione podczas trwających w Donbasie walk o Bachmur i Sołedar. Analitycy i urzędnicy z Ukrainy twierdzą, że nasilenie walk w obwodach donieckim i ługańskim oznaczają, że ofensywa skupi się na wschodzie kraju, a nie całej Ukrainie.

