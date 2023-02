NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji. Wybuchy w Kijowie i Lwowie

W czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy i niezależny think-tank Instytut Studiów nad Wojną informowały o rozpoczęciu nowej ofensywy przez Rosjan.

Dzień później najeźdźcy przeprowadzili atak na wschód Ukrainy. Wybuchy były słyszane m.in. w Charkowie.

Piątkowy atak na Zaporoże był największym od początku wojny w Ukrainie. Okupant wziął na cel obiekty infrastruktury energetycznej.

Zmasowany atak Rosjan nastąpił po podróży Wołodymyra Zełenskiego po Europie. Ukraiński prezydent namawiał sojuszników do dalszego dozbrajania jego kraju walczącego z agresją Władimira Putina.

Najnowsze informacje z Ukrainy z 10 lutego można znaleźć w poniższej relacji na żywo.

11:00 Ministerstwo Obrony Mołdawii potwierdza incydent z rosyjską rakietą, która znalazła się nad terytorium tego kraju. 10:35 Walerij Załużny: Dwie rosyjskie rakiety weszły w przestrzeń powietrzną NATO. Przeleciały nad dwoma krajami.



Alarmujące doniesienia. Rosyjskie rakiety nad krajami NATO 09:57 Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że także w jego mieście słuchać wybuchy, działa obrona przeciwlotnicza.



twitter.com 09:55 Portal Suspilne donosi o wybuchach słyszanych w Winnicy i Chmielnickim. Na zachód Ukrainy Rosjanie mieli posłać cztery rakiety, pracowała obrona przeciwlotnicza. 09:47 Wojna w Ukrainie. Wybuchy w Charkowie



Burmistrz Charkowa Igor Terechow poinformował, że w Charkowie Rosjanie trafili w obiekty infrastruktury krytycznej, w związku z czym może dojść do przerw w dostawie prądu i usług komunalnych. 09:35 W rejonie hołosijiwskim w Kijowie odłamki rakiety spadły na auto i uszkodziły dach budynku mieszkalnego - poinformował mer miasta Witalij Kliczko. 09:20 W Kijowie słyszanych było kilka eksplozji. W stolicy Ukrainy pracuje obrona przeciwlotnicza. O wybuchach donoszą także mieszkańcy Zaporoża.



twitter.com 09:11 Zamówienia na kilka lat w przód i miliardowe kontrakty. Mowa o Baykar Technology, prywatnej tureckiej firmie, która produkuje m.in. znane na ukraińskim froncie drony Bayraktar. Odwiedziliśmy fabrykę w Stambule i zobaczyliśmy, nad czym pracuje grupa inżynierów.





Bayraktar to nie wszystko. Widzieliśmy, co jeszcze powstaje w tureckiej fabryce 08:46 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z premierem Węgier Viktorem Orbanem w ramach szczytu przywódców UE w Brukseli i zaprosił go do odwiedzenia Kijowa - podaje węgierski portal Nepszava. 08:35 Siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły pięć pocisków manewrujących Kalibr i pięć dronów Shahed-136/131. 08:04 W związku z zagrożeniem atakiem rakietowym na Ukrainie rozpoczęły się awaryjne przerwy w dostawie prądu. Dotyczą one m.in. obwodów: kijowskiego, dniepropietrowski i samego Kijowa. 07:52 Rosjanie wystrzelili kolejną porcję rakiet w kierunku Ukrainy - donoszą przedstawiciele odeskiej i mikołajowskiej administracji. W całym kraju obowiązuje alarm przeciwlotniczy.



twitter.com 07:39 Serwis Ukraińska Prawda informuje o alarmie przeciwlotniczym w całej Ukrainie.



twitter.com 07:33 Na Morzu Czarnym znajdują się trzy rosyjskie lotniskowce, które mogą przewozić nawet 20 pocisków manewrujących Kalibr - informuje ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe". 07:16 Wołodymyr Zelenski spotkał się z Andrzejem Dudą w czwartek. Znane są pierwsze szczegóły rozmów.



Andrzej Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. „Miło cię widzieć” 07:02 Kancelaria Prezydenta opublikowała kadry ze spotkania Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim.



twitter.com 06:57 The Washington Post informuje nieoficjalnie, że w przypadku większości ataków rakietowych na obiekty rosyjskich okupantów Ukraińcy wspomagają się danymi przekazanymi lub potwierdzonymi przez przedstawicieli Pentagonu. 06:48 Aby uzupełnić straty, Rosjanie ściągnęli do miejscowości Myrne w Zaporożu więźniów, których zrekrutowali w ramach działalności grupy Wagnera. 06:34 Oprócz rakiet, w nocy z czwartku na piątek Rosja wysłała w kierunku Ukrainy drony kamikadze. 06:21 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie ostrzega przed dalszymi atakami rakietowymi Rosjan. Zwiększyła się intensywność działań okupanta - w ciągu doby poprzedzającej piątkowy atak zanotowano 52 naloty i 6 ataków rakietowych. 06:06 Sekretarz rady miejskiej Zaporoża Anatolij Kurtiew przekazał mediom, że piątkowy atak na Zaporoże jest najbardziej dotkliwym od początku wojny. W kierunku miasta poleciało 17 rakiet, pracowała obrona przeciwlotnicza.