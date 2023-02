Wołodymyr Zełenski pokazał zdjęcie ze spotkania z Andrzejem Dudą. Ujawnił, o czym rozmawiali

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Andrzejem Dudą w Rzeszowie, w drodze z Brukseli do Kijowa. W piątek na oficjalnym kanale prezydenta Ukrainy na Telegramie pojawiło się zdjęcie z Andrzejem Dudą i relacja ze spotkania.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski rozmawiali w Rzeszowie

„Podczas spotkania z Prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą w Rzeszowie rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji na polu walki, aktualnych potrzebach obronnych Ukrainy, dalszej współpracy obronnej oraz wspólnych krokach dyplomatycznych” – czytamy we wpisie. „Opowiedziałem Andrzejowi o wizycie w Brukseli” – poinformował Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył we wpisie, że „ważne jest, aby negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej rozpoczęły się już w tym roku”. „Stałoby się to czynnikiem motywacyjnym dla ukraińskiego społeczeństwa i armii, które mierzą się z trudnymi wyzwaniami” – dodał.

Wcześniej szczegóły dotyczące rozmowy przywódców ujawnił Pałac Prezydencki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydenci omówili przebieg misji dyplomatycznej Zełenskiego w Brukseli i innych europejskich stolicach, kwestię bezpieczeństwa w regionie, sytuację na froncie oraz konieczność dalszych wspólnych działań na rzecz militarnego wsparcia Ukrainy. Przydacz przekazał, że poruszono także agendę przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie.

Dyplomatyczna ofensywa Zełenskiego w stolicach

W czwartek Zełenski wziął udział w nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli i wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim. Dzień wcześniej złożył wizytę w Londynie, gdzie spotkał się z premierem Rishim Sunakiem i królem Karolem III, oraz w Paryżu, gdzie rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

