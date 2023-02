Premier oskarża Ukrainę o „chęć otwarcia drugiego frontu”. Mówi o celowych prowokacjach

Gruziński premier IIrakli Garibaszwili powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami, że największym wyzwaniem, jakie stało przed jego rządem, było uniknięcie wojny. – To był dla naszego kraju największy sprawdzian. Niestety ze smutkiem zauważam, że są podejmowane kolejne próby wciągnięcia nas w wojnę. Ukraina chce po prostu otworzyć drugi front – próbował przekonywać polityk. Premier gruzińskiego rządu tłumaczył, że „wypowiedzi przedstawicieli ukraińskiego rządu pokazują, że chcieli uwikłać Gruzję w wojnę i właśnie w tym celu wysłali do kraju byłego przywódcę Micheila Saakaszwilego”. Oskarżył Ukrainę o przygotowywanie celowych prowokacji.

Saakaszwili i jego zagmatwana historia

Były prezydent od 2013 roku przebywał poza Gruzją – przez kilka lat mieszkał w Ukrainie. Lokalne władze ścigały byłego przywódcę kraju w związku z zarzutami karnymi. Został nawet zaocznie skazany. Zwolennicy Saakaszwiliego zapewniali, że jest on niewinny a wszelkie oskarżenia pod jego adresem są motywowane politycznie. Gdy w październiku 2021 roku wrócił do Gruzji, został od razu zatrzymany. Od tej pory stan jego zdrowia znacząco się pogorszył.

7 lutego 2023 rok gruziński sąd odrzucił apelację i nie zdecydował się wypuścić polityka na wolność czy zawiesić odbywanie kary. Adwokat Saakaszwilego informował, że o jego sprawie ma zostać powiadomiony Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tymczasem władze w Tbilisi stwierdziły, że były prezydent symuluje chorobę i celowo wprowadza opinię publiczną w błąd.

Zelenski: To publiczne torturowanie obywatela Ukrainy

Zdjęcia Saakaszilego ze szpitala pokazał też w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Austrii Aleksandrem Van der Bellenem. – To publiczne torturowanie obywatela Ukrainy. Nie poruszam kwestii, dlaczego aresztowano byłego prezydenta Gruzji, jakie są tego konsekwencje dla polityki i demokracji w Gruzji. To jest ich wewnętrzna sprawa. Mówię o aresztowaniu obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego, który jest codziennie publicznie torturowany. Myślę, że ich celem jest zabicie go – stwierdził ukraiński przywódca.

