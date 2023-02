Andrzej Duda zdradził, co powiedziałby Władimirowi Putinowi

Andrzej Duda udzielił wywiadu brytyjskiej stacji BBC. Pretekstem do rozmowy była zaplanowana na 16 i 17 lutego wizyta prezydenta w Londynie. Prezydent Polski powiedział, że jeśli wolny świat będzie przez cały czas udzielał Ukrainie wsparcia, wówczas Władimir Putin przegra rozpętaną przez siebie wojnę.

Na słowa Andrzeja Dudy zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ. „To wam nie pomoże” – stwierdziła Maria Zacharowa. „Będzie tylko gorzej. Jedyne wyjście dla Zachodu to okazanie pełnej skruchy” – dodała przedstawicielka rosyjskich władz.

Andrzej Duda o samolotach F-16 dla Ukrainy

W udostępnionym przez dziennikarzy fragmencie rozmowy poruszono także wątek przekazania Ukrainie samolotów F-16. Andrzej Duda przyznał, że wysłanie odrzutowców przez Polskę stanowiłoby poważny problem. – F-16 to jedne z najlepszych myśliwców na świecie, więc nie ma wątpliwości co do tego, jak skuteczne one są. Problem z naszego punktu widzenia jest inny – po pierwsze uważamy, że to w każdym wypadku wymaga decyzji sojuszników, co oznacza, że musimy podjąć wspólną decyzję. Jednocześnie Andrzej Duda podkreślił, że nie wystarczy wysłać tylko kilku samolotów F-16, ponieważ wymagają one bardzo poważnych potrzeb w zakresie obsługi technicznej – To byłaby bardzo poważna decyzją, którą nie jest łatwo podjąć – zaznaczył.

Prezydent zaznaczył, że Ukraińcy wykazują się niezwykłym męstwem każdego dnia i zasługuje ono na najwyższy szacunek – ale potrzebują oni więcej nowoczesnej broni, by mogli skutecznie odpierać rosyjską agresję. – Ta broń musi być dostarczana Ukrainie cały czas, Ukraina musi wygrać, Ukraina musi odeprzeć rosyjską agresję, ale by była w stanie to zrobić, potrzebuje uzbrojenia – mówił Andrzej Duda.

Co Andrzej Duda powiedziałby Władimirowi Putinowi?

Andrzej Duda został zapytany też o to, co teraz powiedziałby Władimirowi Putinowi. – Powiedziałbym, że prędzej czy później to musi się dla niego zakończyć źle, ponieważ wierzę, że świat będzie zjednoczony, wierzę, że świat pozostanie po stronie uczciwości i sprawiedliwości, a uczciwość i sprawiedliwość są po stronie Ukrainy – podsumował.

