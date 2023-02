Złowieszczy plan Putina się ziści? To może być „preludium” do wycofania się Ukraińców z kluczowego miasta

Grupy przyjeżdżające z pomocą humanitarną oraz cywile nie będą wpuszczani do Bachmutu ze względu na niebezpieczeństwo związane z wybuchem walk ulicznych – poinformował „The New York Times”, powołując się na komunikat Sił Zbrojnych Ukrainy. Przedstawiciel armii broniącego się kraju przekazał, że podjęcie takiej decyzji było konieczne, by chronić osoby, które przyjeżdżają do Ukrainy z dobrymi intencjami.

Komunikat ukraińskiej armii. Rosjanie przejmą kontrolę nad Bachmutem?

Dziennikarze amerykańskiego dziennika wskazują, że najnowszy komunikat może stanowić „preludium do wycofania się ukraińskich żołnierzy” z miasta, które Rosjanie od miesięcy atakowali w zaciekły sposób. Obecnie Bachmut jest otoczony z trzech stron przez żołnierzy podległych Władimirowi Putinowi. Z najnowszych ustaleń wynika, że uliczne walki rozpoczęły się w dwóch dzielnicach miasta, a główna trasa, którą kontrolowali ukraińscy żołnierze, znalazła się pod ostrzałem okupantów.

Komunikat ukraińskiej armii wskazuje również na to, że Ukraińcy nie są już w stanie zabezpieczyć tych obszarów, które przez ostatnie miesiące uchodziły za względnie bezpieczne, bo nieco oddalone od prowadzonych działań zbrojnych – analizują dziennikarze „The New York Times”. Taki stan rzeczy może być z kolei odbierany jako kolejny znak, że Rosja zbliża się do przejęcia kontroli nad całym Bachmutem.

Od tygodni pojawiały się spekulacje dotyczące tego, że Władimir Putin będzie dążył za wszelką cenę do zawładnięcia jak największego obszaru Ukrainy przed pierwszą rocznicą pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. Jeżeli okupanci zdobyliby Bachmut, prezydent Rosji będzie mógł podkreślać w swoich przemówieniach ten sukces najeźdźców.







