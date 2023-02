Rozrasta się koalicja na rzecz Leopardów dla Ukrainy? Mariusz Błaszczak o szczegółach

We wtorek 14 lutego w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów obrony państw NATO. O agendzie wydarzenia opowiedział podczas konferencji prasowej Mariusz Błaszczak. – Przedstawiłem informację dotyczącą budowy koalicji donatorów czołgów Leopard. Muszę się z państwem podzielić bardzo dobrą informacją: kolejne państwa zadeklarowały swój udział w tej koalicji. Tak jak wcześniej informowałem, podzieliliśmy się z moim odpowiednikiem niemieckim: Niemcy budują koalicję państw, które posiadają czołgi Leopard 2 A6, my – Polska – Leopard 2 A4 – mówił szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Do konkretnych deklaracji kanadyjskich i hiszpańskich dziś dołączyła Norwegia. Pracujemy nad tym, żeby Finlandia również przekazała tego rodzaju czołgi. Dziś minister Finlandii powiedział, że ta decyzja jest już bardzo blisko – podsumował polityk.

Napaść Rosji na Ukrainę. „Lekceważono rosyjskie zagrożenie”

Mariusz Błaszczak podkreślił, że tworzona „koalicja okazała się żywa”. – Wcześniej mówiono, że nie można przekazać Patriotów na Ukrainę. Presja, nasza presja, doprowadziła do tego, że Patrioty zostaną przekazane. Wcześniej mówiono, że Leopardy nie mogą trafić na Ukrainę – kontynuował szef MON, podkreślając, że dzięki wysiłkom dyplomatycznym udało się otworzyć drogę do wdrożenia tych propozycji w życie.

– Rozmawialiśmy także na temat innych form wsparcia. Wiemy, że dużym wyzwaniem są części zamienne, dużym wyzwaniem jest amunicja. Ale to wszystko prowadzi do tego, że Europa, Zachód, odbudowuje swoje zdolności obronne, które były umniejszane przez lata. Lekceważono rosyjskie zagrożenie. Były państwa, które wręcz współpracowały z Rosją, z Putinem, dając mu podstawy do tego, żeby mógł zbudować swoją siłę militarną – ocenił Mariusz Błaszczak.

W dalszej części swojego wystąpienia szef MON podkreślił, że środowisko polityczne, z którego się wywodzi, „przestrzegało przed odbudową imperium rosyjskiego”, a wielokrotnie zwracał na to uwagę śp. prezydent Lech Kaczyński. Na zakończenie Mariusz Błaszczak zapewnił, że Polska będzie konsekwentnie wspierała zaatakowaną przez Rosję Ukrainę, a także nieustannie wzmacniała swoje siły zbroje.







