Zełenski ma rozmawiać z Bidenem. Spotkanie odbędzie się w Polsce?

Karine Jean-Pierre przekazała podczas briefingu prasowego w Białym Domu, że Joe Biden odwiedzi nasz kraj między 20 a 22 lutego. Według nieoficjalnych ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej”, jeśli w najbliższych dniach Rosjanie nie przypuszczą kolejnej ofensywy, z wizytą do Polski ma przybyć Wołodymyr Zełenski.

Taką informacje dziennikarze uzyskali od źródła zbliżonego do ukraińskich władz, które przekazało, że obecnie trwają ostatnie przygotowania do wizyty. Prezydent Ukrainy miałby się spotkać z amerykańskim przywódcą w Warszawie albo Rzeszowie. Strona polska ze względów bezpieczeństwa na razie nie komentuje tych doniesień.

Joe Biden w Polsce. Plan wizyty

Rzeczniczka Białego Domu ujawniła także wstępny plan wizyty. – Joe Biden spotka się z Andrzejem Dudą, by porozmawiać o współpracy dwustronnej oraz o naszych zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia odstraszania NATO – przekazała rzeczniczka Białego Domu. Ponadto, prezydent USA ma również rozmawiać z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki, by potwierdzić zobowiązanie USA do ich obrony.

Amerykański przywódca ma również wygłosić przemówienie poświęcone rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która przypada 24 lutego. – Joe Biden odniesie się do tego, jak Stany Zjednoczone zmobilizowały świat, by wesprzeć naród ukraiński, który broni swojej wolności i demokracji – dodała Karine Jean-Pierre.

Wojna w Ukrainie. Zełenski przedstawi plan pokojowy?

Według nieoficjalnych doniesień obecność prezydenta Ukrainy miałaby być częścią większego planu dyplomatycznej ofensywy. Podczas spotkania w Polsce ukraiński przywódca miałby zaprezentować plan pokojowy i wezwać do organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej Ukrainie.

W 10-punktowym planie mają się znaleźć kwestie dotyczące m.in. uznania integralności terytorialnej Ukrainy w granicach sprzed aneksji Krymu w marcu 2014 roku oraz powołania międzynarodowego trybunału do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. Nowymi elementami są zanegowanie przez Ukraińców tzw. linii rozgraniczenia sprzed 24 lutego oraz zapisy o bezpieczeństwie nuklearnym.

Czytaj też:

To Jewgienij Prigożyn stworzył rosyjską „fabrykę trolli”. Ingerowała w wybory w USACzytaj też:

Ukraińcy poddadzą Bachmut? Jednoznaczna deklaracja. „Okupanci nie dotarli do serca miasta”