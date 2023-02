Ukraina otrzyma mniej czołgów, niż obiecali sojusznicy. Wymowne słowa niemieckiego ministra

Pod koniec stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że Niemcy i ich sojusznicy szybko stworzą dwa bataliony czołgów bojowych dla Ukrainy. Z kolei Stany Zjednoczone zobowiązały się wysłać 31 odpowiedników M1 Abrams.

Na Ukrainę trafi mniej czołgów, niż obiecano

W środę minister obrony Niemiec Boris Pistorius wskazał, że zachodni sojusznicy walczą o zebranie dwóch pełnych batalionów. – Niemcy i Portugalia to jedyne dwa kraje, które zobowiązały się do wysłania czołgów Leopard 2 w wersji A6, z 14 zadeklarowanymi przez rząd w Berlinie i trzema od Portugalii – powiedział Boris Pistorius w środę dziennikarzom, po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z państw NATO w Brukseli. — Nie osiągniemy wielkości batalionu — dodał.

Pistorius wskazał, że Polska zmontowała około 30 jednostek starszej wersji A4 Leoparda 2, co jest prawie wystarczające dla standardowego ukraińskiego batalionu liczącego 31 żołnierzy. Ale, jak powiedział, wiele z nich jest w złym stanie i wymaga naprawy, zanim będą mogły zostać rozmieszczone na terenie Ukrainy. Dodał też, że czołgi te trafią na Ukrainę dopiero pod koniec kwietnia.

„Bloomberg” ocenił, że przyznanie się Pistoriusa oznacza „komplikację w staraniach zachodnich sojuszników, jeśli chodzi o pomoc ukraińskiej armii w radzeniu sobie ze spodziewaną intensyfikacją walk w nadchodzących tygodniach”.

Mariusz Błaszczak: Zadanie zakończyło się sukcesem

Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w środę, że udało się skompletować batalion czołgów Leopard 2A4. – To było zadanie, które postawiłem przed sobą i zakończyło się ono sukcesem. Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska, dołączyła Norwegia w liczbie ośmiu czołgów, Kanada czerech czołgów i Hiszpania od czterech do sześciu czołgów – poinformował minister obrony narodowej.

Błaszczak dodał, że Finlandia również będzie uczestniczyła w tym projekcie jako „donator czołgów stanowiących wsparcie dla batalionu pancernego”. – Ta część, która dotyczyła budowy batalionu czołgów, została już w zasadzie sfinalizowana. Teraz tylko trwa szkolenie w Polsce, a więc polscy instruktorzy szkolą załogi ukraińskie czołgów Leopard, również instruktorzy kanadyjscy i norwescy także w Polsce biorą udział w tym szkoleniu – powiedział.

