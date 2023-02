Ukraińców przez miesiąc przetrzymywano w nieludzkich warunkach. „To był obóz koncentracyjny”

Tydzień po inwazji Rosji na Ukrainę rosyjskie wojska wkroczyły do wsi Yahidne w obwodzie czernihowskim. Rosjanie zmusi niemal całą wieś, 367 osób, z czego 70 dzieci, do opuszczenia swoich domów i do wejścia do piwnicy miejscowej szkoły, która została zamieniona w siedzibę rosyjskich wojsk. Zakładnicy, w tym dzieci i osoby starsze oraz chorzy, spędziły miesiąc w piwnicy, gdzie na jedną osobę przypadało pół metra kwadratowego.

Amerykański tygodnik Time w obszernym tekście przedstawił nowe szczegóły historii uwięzionych osób. Mieszkańcy Yahidne byli tak ściśnięci, że musieli spać na siedząco. Jedynym sposobem, aby rozprostować nogi, było stanie. Na początku zakładnicy byli w takim szoku, że nie jedli. Rosjanie zabrali żywność z domów mieszkańców, a więźniom dali swoje suche racje. Jednego dnia żołnierze dali uwięzionym kawałki chleba, ale część była spleśniała lub brudna.

Uwięzieni Ukraińcy dostali możliwość wyjścia po jedzenie pod jednym warunkiem. Nikt się nie zdecydował

Innego dnia Rosjanie przywieźli płatki i makaron, na które wylał im się olej. Dopiero po trzech dniach niewoli zakładnicy po raz pierwszy ugotowali wodę. Jeden z żołnierzy, którzy był odpowiedzialny za piwnicę podkreślił, że do domu po jedzenie będzie można pójść pod warunkiem zaśpiewania rosyjskiego hymnu, ale nikt się na to nie zdecydował.

Jak czytamy „najbardziej upokarzającą rzeczą było pójście do toalety”. Z tej, która była na zewnątrz, można było korzystać jedynie za dnia. W nocy trzeba było korzystać z wiader. Piwnica, w której znajdowali się mieszkańcy Yahidne nie była ogrzewana. Pierwsza osoba zmarła piątego dnia, kolejne szóstego, a potem dwie w ciągu jednego dnia. Nie było wentylacji, więc najstarsi wariowali. Nie mogli rozpoznać swoich dzieci.

Rosjanie wzięli do niewoli 367 osób, w tym 70 dzieci. Listę zmarłych zapisywano na ścianie

„Krzyczeli, rozmawiali ze zmarłymi krewnymi, ujawniali rodzinne tajemnice, a potem umierali na krześle” – podkreślono w tekście Time’a. Z powodu braku tlenu i leków zmarło łącznie 10 osób. W sumie zginęło 18 osób. Listę zmarłych wyryto na ścianie. Rosjanie nie pozwalali również od razu pochować zmarłych. Niektórzy więźniowie piwnicę porównali do obozu koncentracyjnego.

