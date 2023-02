Dojdzie do spotkania Zełenskiego z Putinem? „Broń to jedyny język, jaki Rosja rozumie”

Generał Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, w wywiadzie dla „Financial Times” wyraził przekonanie, że wojna, którą Rosja rozpętała w Ukrainie, zakończy się przy stole negocjacyjnym.

Napaść Rosji na Ukrainę. Wojna zakończy się przy stole negocjacyjnym?

– Osiągnięcie celów politycznych przez Rosję środkami wojskowymi będzie niemal niemożliwe – powiedział. – To byłoby bardzo, bardzo trudne dla Ukrainy, żeby w tym roku wyrzucić Rosjan z każdego centymetra okupowanego przez Rosję terytorium – dodał generał. – To nie znaczy, że to się nie może wydarzyć. Ale byłoby to niezwykle trudne. Wymagałoby to zasadniczo upadku rosyjskiej armii – stwierdził Mark Milley.



Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA został zapytany, czy nie jest już za późno na zabiegi dyplomatyczne między Moskwą a Kijowem. Za kilka dni minie rok od rozpoczęcia pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. – Zostało tylko kilka tygodni do początku wiosny, ale to tylko okno. W każdej chwili są możliwości – zaznaczył generał Mark Milley.

Dojdzie do rozmowy Zełenski-Putin? Jednoznaczne stanowisko prezydenta Ukrainy



Głos w sprawie zawarcia ewentualnego porozumienia pokojowego z Rosją zabrał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy po raz kolejny podkreślił, że wyklucza możliwość oddania jakiegokolwiek terytorium państwa, na którego czele stoi, w ramach tego typu umowy.

Polityk podkreślił, że takie ustępstwa mogłyby sprowokować Rosję do kolejnych ataków i sprawić, że okupant będzie „wracał”. Lider broniącego się państwa dodał także, że „broń to jedyny język, jaki Rosja rozumie”. Wołodymyr Zełenski wspomniał również o Władimirze Putinie i w jednoznaczny sposób wypowiedział się na temat ewentualnych rozmów z prezydentem Rosji. – Pytanie brzmi: z kim? Z Putinem? Nie. Bo nie ma zaufania. Dialog z nim? Nie. Bo nie ma zaufania – podkreślił wyraźnie.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rozbrajająca szczerość byłego doradcy Donalda Trumpa. „Rosjanie mogliby już być w Kijowie”Czytaj też:

Ukraińców przez miesiąc przetrzymywano w nieludzkich warunkach. „To był obóz koncentracyjny”