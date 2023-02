Szef NATO był świadomy ataku na Ukrainę. „Położyłem się spać, ale wiedziałem, że to będzie krótka noc”

Wywiad USA przed 24 lutego 2022 r. ostrzegał Ukrainę, że Rosja może zdecydować się na inwazję. Informację o decyzji Władimira Putina posiadał również szef NATO. – Położyłem się spać, ale wiedziałem, że to będzie krótka noc i w pewnym momencie po kilku godzinach ktoś mnie obudzi i to właśnie się stało – powiedział Jens Stoltenberg w wywiadzie dla agencji AFP.

– Około godziny czwartej zadzwonił do mnie szef mojego sztabu i po prostu krótko poinformował mnie, że zaczęli, czyli inwazja się rozpoczęła. Żadne zaskoczenie, bo po prostu wiedzieliśmy – kontynuował sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stoltenberg zaznaczył, że sprowokowanie przez Rosję konfliktu przewidywano kilka miesięcy wcześniej.

Jens Stoltenberg o szokującej brutalności wojny

Szef NATO przyznał, że można być jednak zszokowanym „brutalnością wojny”. – Putin chce innej Europy. Takiej, gdzie będzie mógł kontrolować sąsiadów i decydować o tym, co kraje mogą robić. Musimy być przygotowani na długą drogę, to może trwać przez wiele lat – mówił Stoltenberg. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego nie chciał przewidywać, jak długo potrwa konflikt pomiędzy Rosją i Zachodem. Stwierdził, że do zmiany może dojść nagle.

Stoltenberg przyznał, że NATO „zawsze będzie szukać, czy są możliwości, aby poprawić relacje, ale w związku z zachowaniem obecnego reżimu w Moskwie jest to niemożliwe”. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odrzucił zarzuty, że NATO mogło zrobić więcej ws. zapobieżenia rosyjskiej inwazji. – To wojna z wyboru Putina. Tylko on jest za nią odpowiedzialny i decydencki w Moskwie – podkreślił Stoltenberg.

Niepokojące słowa szefa NATO. Wskazał, co się stanie, jeśli Władimir Putin wygra wojnę w Ukrainie

Sekretarz generalny NATO zapewnił, że Sojusz Północnoatlantycki będzie wspierał władze w Kijowie. – Jeśli Putin wygra w Ukrainie, to będzie to dla nich tragedią. Ale będzie to również niebezpieczne dla nas wszystkich, ponieważ wtedy wiadomość dla niego i innych autorytarnych przywódców będzie taka, że jeśli użyją swojej siły militarnej, mogą osiągnąć swoje cele – zakończył Stoltenberg.

