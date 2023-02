Rok wojny w Ukrainie, medycy bez empatii i 20 książek, które najchętniej czytają Polacy. Nowy „Wprost”

„O jeden (k)rok za daleko”. Po roku pełnoskalowej agresji Rosji w Ukrainie wiele krajów wciąż boi się podejmowania decyzji, które mogłyby rozsierdzić Kreml – ostrzega Karolina Baca-Pogorzelska.



„Wojna i polskie sprawy”. – Trzeba stale pilnować sankcji (…), piętnować Orbana oraz cisnąć zachodnich sojuszników, żeby wysyłali szybciej i więcej broni na Ukrainę – mówi Elizie Olczyk prof. Paweł Kowal, politolog.

Rozmowy z Łukaszem Szumowskim, Magdaleną Sroką i Januszem Cieszyńskim

„Patrzę na politykę świeżym okiem”. Prezes Porozumienia Magdalena Sroka opowiada Agnieszce Szczepańskiej m.in. o kulisach współpracy z liderem AgroUnii Michałem Kołodziejczakiem oraz hejcie, z jakim musi się mierzyć Jarosław Gowin.

„Mamy dobry rząd”. Według ministra Janusza Cieszyńskiego program opozycji sprowadza się do krytyki PiS. – Tymczasem rząd pracuje i rozwiązuje problemy. Dlatego wygramy – ocenia w rozmowie z Joanną Miziołek i Elizą Olczyk.

„Parę rzeczy mi się udało”. Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, mówi w wywiadzie Agnieszki Szczepańskiej jak usprawnić system by przychodnie były bardziej „ludzkie” i opowiada o zaletach prywatnych uczelni medycznych.

„Siostra Bożenna”, alimenciarze i prawda o Iwonie Wieczorek

„System w agonii”. „Siostra Bożenna” tworzy jeden z najpopularniejszych profili medycznych w Sieci i martwi się, że w kolejce do kardiologa czeka się ponad dwa lata a nikomu to nie przeszkadza. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Alimenty to podstawowy obowiązek”. – W krajach Zachodniej Europy nikt nie układa się biznesowo z alimenciarzem. Takie sankcje mogą zmusić do zmiany myślenia – mówi Krystynie Romanowskiej Marcjanna Dębska, prawniczka.

„Misja: odkryć prawdę o Iwonie”. Nie znali Iwony Wieczorek, ale znają każdy wątek, postać i przełom w śledztwie. Jednych sprawa pochłonęła już na samym początku, drugich dopiero po latach – pisze Piotr Barejka.

Janusz Steinhoff o węglu i co czytają Polacy

„Ranking: 20 książek najchętniej kupowanych w Polsce”. Najczęściej kupowana książka 2022 r. w Polsce jest niemałym zaskoczeniem. Bardzo dobrze sprzedają się też tytuły z jednej tematyki, chociaż akurat ten fakt może kiepsko świadczyć o naszej kondycji psychicznej – pisze Szymon Krawiec.

„Źródła i źródełka energii”. O wyzwaniach stojących przed polską energetyką, poszukiwaniu nowych źródeł energii i kurczących się zasobach węgla mówi Witoldowi Ziomkowi Janusz Steinhoff, były minister gospodarki.

Wojny balonowe, co z Saakaszwilim i skąd się wzięli Eurorosjanie

„Wojna balonowa”. Łukasz Pacholski o tym, że pierwsza połowa lutego w Ameryce Północnej zapisze się w pamięci na wiele lat walką Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi.

„Eurorosjanie”. Nie można powiedzieć, że wszyscy rosyjskojęzyczni obywatele krajów bałtyckich to Rosjanie, ale nie można też twierdzić, że niczym nie różnią się od pozostałych mieszkańców Estonii i Łotwy – pisze Miłosz Szymański.

„Efekt Macrona”. Na zasadzie efektu motyla obecna reforma emerytalna we Francji może doprowadzić do daleko idących zmian w UE i przebudowy układu sił w całej Europie. Więcej w tekście Agatona Kozińskiego.

„Micheil Saakaszwili umiera w więzieniu”. Były prezydent Gruzji – dla jednych mąż stanu i więzień polityczny. Dla innych – podupadły despota, który może i dobrze rokował, ale zachłysnął się władzą. Jego sytuację opisuje Michał Banasiak.

Chajzer i Cunk idą na całość

„Jesteśmy skazani na to, co ćmy”. Najwybitniejszy kataloński pisarz to Jaume Cabré a jego najnowszy powieść – „Spaleni w ogniu” jest inna niż poprzednie, które przyniosły mu międzynarodową sławę. Poleca Leszek Bugajski.

„»Idź na całość« i zonk”. – Kariery wybuchają i trwają bardzo krótko. Swojej pozycji nie buduje się już latami, tak jak to kiedyś bywało – o dzisiejszym show biznesie mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Zygmunt Chajzer.

„Absurdalny sprint przez historię”. Podobno nie ma głupich pytań; jest za to Philomena Cunk, która bez cienia żenady zapyta najtęższe umysły świata o wszystko – Maciej Drzażdżewski poleca błyskotliwy serial „Świat oczami Cunk”.

