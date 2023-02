Rosjanie zaatakują w rocznicę napaści? „Trzy fale nalotów rakietowych”

Zdaniem Mikhaila Podolyaka 24 lutego, w dniu rocznicy napaści Rosji na Ukrainę, może dojść do trzech bardzo intensywnych ataków rakietowych na ukraińskie miasta. Doradca Wołodymyra Zełenskiego informacjami na ten temat podzielił się w trakcie wywiadu telewizyjnego.

Gen. Kraszewski o natarciu Rosjan

W piątek w programie "Gość Radia Zet" swoją opinię na temat dalszych działań Rosji w Ukrainie wygłosił były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych gen. Jarosław Kraszewski. Jego zdaniem Kreml jest gotów na poświęcenie tysięcy rosyjskich żyć, by osiągnąć założone cele militarne.

– Śmiem twierdzić, że ofensywa wiosenna, o której tak szeroko się w tej chwili mówi, będzie polegać na tym, że żołnierze rosyjscy będą szli falami. Tylko i wyłącznie po to, żeby trzymać w ciągłości ogniowej działa i inne środki ogniowe ukraińskie, aby bardzo szybko Ukraińcy wystrzelali się z amunicji. Rosjanie będą ginęli masowo (...) Idzie jeden za drugim pododdziałem tyko i wyłącznie po to, by (...) Ukraińcy za jakiś czas – powiedzmy trzy, sześć godzin – wystrzelali się z całej amunicji – ocenił gen. Kraszewski.

W ocenie generała Putin może pozwolić sobie na taką taktykę ponieważ sączona do głów Rosjan propaganda skutecznie spełnia swoją rolę. – Kogo to obchodzi? Rodziny nie mają takiej wiedzy, bo są karmione propagandą kremlowską Poza tym, jeżeli ktoś by się tym przejmował, to te straty, które przez prawie rok poniosła Federacja Rosyjska na ukraińskim teatrze działań wojennych, byłyby zdecydowanie mniejsze – powiedział.

Czytaj też:

Andrzej Duda zabrał głos ws. F-16 dla Ukrainy. Prezydent jest sceptycznyCzytaj też:

Zełenski na Festiwalu Filmowym w Berlinie. „Kultura nie może wspierać zła”