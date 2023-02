Władimir Putin obawia się wpadki na ważnym wydarzeniu. Złożył zainteresowanym „atrakcyjną” ofertę

Władimir Putin zamierza hucznie świętować rocznicę wojny w Ukrainie. 22 lutego na stadionie Łużniki w Moskwie odbędzie się wiec połączony z koncertem z okazji Dnia Obrońców Ojczyzny, gdzie prezydent Rosji ma wygłosić wystąpienie. Zaplanowane są też rekonstrukcje historyczne. W zgromadzeniu udział wezmą aktywiści z organizacji młodzieżowych i patriotycznych. Oprócz tego na ulicach stolicy będzie wystawa sprzętu rosyjskiej armii.

Władimir Putin przemówi w rocznicę wojny w Ukrainie. Obawia się małej frekwencji

W wydarzeniu udział ma wziąć nawet 200 tys. osób. Putin ma jednak obawiać się o frekwencję. Stąd władze Rosji chciały skusić studentów do udziału w wiecu, oferując im markowe ubrania oraz bony na jedzenie. Do Moskwy ma też zostać sprowadzana cała grupa statystów, którzy mają otrzymać 500 rubli.

Portal Syrena podaje, że ogłoszenia w tej sprawie pojawiły się w już w telewizji oraz w mediach społecznościowych. Kolejną atrakcją dla niezdecydowanych ma być obecność gwiazd na koncercie. Udział mają w nim wziąć takie zespoły i artyści jak: Ruki Wwierch, Filipp Kirkorow, Klava Koka, Niletto, Staś Michajłow, Polina Gagarina czy Grigorij Leps.

Tak Rosja będzie świętować 24 lutego. Warsztat robienia świeczek i kurs dziergania skarpet

Wydarzenia związane z wybuchem wojny w Ukrainie mają być także organizowane w innych miastach w Rosji. Kreml wysłał do regionów zalecenia, aby zorganizować ogólnokrajową akcję pod nazwą „Nasi Bohaterowie” i przyciągnąć na nią jak najwięcej osób. I tak w ramach akcji „Bohaterowie naszych czasów” uczestnicy będą nagrywać filmy z pozdrowieniami dla wojskowych.

Z kolei akcja pod nazwą „Twarze Bohaterów” ma polegać na tworzeniu graffiti z portretami uczestników wojny w Ukrainie i „opisem ich wyczynu”. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w warsztatach robienia świeczek do okopów czy kursach dziergania skarpetek lub rękawiczek. Będzie można także napisać list do wojskowych. Inna z akcji to „Spadkobiercy Zwycięstwa”, czyli spotkanie żołnierzy powracających z Ukrainy z weteranami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

