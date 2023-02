Andrzej Duda w Sky News: Jeśli do tego dopuścimy, Rosja zaatakuje inne państwo

Prezydent Polski rozmawiał ze Sky News przy okazji wizyty w Wielkiej Brytanii. Relacjonując spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, Andrzej Duda podkreślał, że Ukraińcy potrzebują w tej chwili obrony przeciwlotniczej.

Andrzej Duda: Ukraińcy potrzebują myśliwców

– Oczywiście potrzebują nowoczesnych czołgów, a w przyszłości nowoczesnych samolotów, w tym myśliwców. Wszystko to, co pozwoli im technologicznie osiągnąć przewagę nad armią rosyjską, jest teraz cenne – mówił Duda. Prezydent podkreślił, że bez przewagi jakościowej uzbrojeniu, Ukraina nie będzie w stanie przeciwstawić się liczniejszej armii rosyjskiej.

Andrzej Duda podkreślał, że w przypadku dozbrajania Ukrainy kluczowy jest czas, bowiem Rosjanie w każdej chwili mogą rozpocząć ofensywę, a może nawet już ją zaczęli. – Takiej wojny, jak ta, która dziś się dzieje w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Europa nie widziała od II wojny światowej. To jest wielki test dla zachodnich technologii, ale jeśli nie dostarczymy tego sprzętu Ukrainie, ona sobie nie poradzi. Jeśli to zrobimy, jest ogromna szansa, że Ukraińcy zdołają się obronić – tłumaczył Duda.

Władimir Putin zaatakuje kolejny kraj? To zależy od Zachodu

Prezydent Polski podkreślił, że wojna w Ukrainie jest także wielkim testem dla NATO. Po pytaniu o to, czy wojna może skończyć się w ciągu roku, Andrzej Duda stwierdził, że trudno odpowiedzieć.

– Obawiam się, że nie. Dlatego że dzisiaj, patrząc na tę wojnę wydaje się, że Władimir Putin upatruje swojej szansy w zmęczeniu Zachodu. Żeby biznes zachodni, społeczeństwa, NATO były zmęczone wojną, żeby ludzie chcieli business as usual: zarabiać pieniądze, korzystać z zasobów Rosji. Liczy na to, że przestaną pomagać, machną ręką. Jeżeli do tego dopuścimy, zaraz będziemy mieli kolejną wojnę. Jestem przekonany, że Rosja napadnie kolejne państwo, nie mam co do tego żadnych wątpliwości – stwierdził Duda.

Czytaj też:

Bliski współpracownik Andrzeja Dudy: Rosja chce zabić prezydenta ZełenskiegoCzytaj też:

Wspólna konferencja Dudy, Scholza i Macrona. „Ukraina musi zwyciężyć”