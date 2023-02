NA ŻYWO: Napaść na Ukrainę. Rosjanom brakuje rezerw do przyspieszania ofensywy

6:59 Stany Zjednoczone w kolejnym pakiecie sankcji planują uderzyć w rosyjskie sektory obronny, energetyczny, finansowy oraz kilka indywidualnych osób. Takie informacje przekazały w niedzielę agencje Reutera i Bloomberga. 6:47 Ukraiński sztab wojskowy podsumował niedzielne ataki rakietowe Rosjan. Agresor miał wystrzelić 62 pociski. Część z nich przyczyniła się do obrażeń wśród cywilów.



twitter.com 6:44 Około 4300 ukraińskich rodzin w Wielkiej Brytanii potrzebuje wsparcia, by uniknąć kryzysu bezdomności. Publikująca dane parlamentarna grupa do spraw walki z bezdomnością podkreśla, że może to nie być pełny obraz problemu. 6:34 Rosjanie nie dali swoim zmobilizowanym rezerwistom odpowiednio dużo czasu na szkolenie, by mogli oni osiągnąć poziom odpowiedni do wspierania ofensywy zmechanizowanych oddziałów na dużą skalę. Wyraźnie ma też brakować im wyposażenia do odtworzenia swoich jednostek. 6:32 ISW dodaje, że rosyjskie Ministerstwo Obrony jest w trakcie przeprowadzania reform, mających na celu sfromalizowanie i sprofesjonalizowanie rosyjskiej armii, w przygotowaniu do długiej wojny z Ukrainą. 6:30 Analitycy wskazują na braki w czołgach po stronie rosyjskiej. Choć spodziewają się, że najeźdźca ma jeszcze rezerwy, to nie przewidują, by był w stanie szybko rozlokować je na obecnym kierunku natarcia. 06:28 Według ISW znaczne zwiększenie rosyjskiej ofensywy w rejonie Ługańska jest mało prawdopodobne. Wszystko przez słabe przygotowanie rosyjskich sił do działania.





