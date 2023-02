Niepokojące doniesienia z Rosji. Ostrzeżenie przed wizytą Joe Bidena w Polsce

We wtorek i w środę Joe Biden będzie przebywał z wizytą w Warszawie. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, potwierdzając przyjazd prezydenta USA do Polski, że spotka się on z Andrzejem Dudą, „by porozmawiać o współpracy dwustronnej oraz o zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia odstraszania NATO”.

Joe Biden w Polsce. Kiedy wyląduje w Warszawie?

Boeing Air Force One z prezydentem USA na pokładzie ma we wtorek wylądować na warszawskim Lotnisku Chopina. Kulminacyjnym punktem wizyty Joe Bidena będzie przemówienie, które wygłosi we wtorek o godz. 17.30 w ogrodach przy Arkadach Kubickiego, u podnóża Zamku Królewskiego. Zdaniem ukraińskiego wywiadu, w związku z tą wizytą, w Rosji trwają przygotowania, które mogą skutkować nasileniem się szantażu nuklearnego. Ma to na celu zakłócenie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie.

„Szkolenie strategicznych sił jądrowych rozpoczyna się w Rosji na dużą skalę w przeddzień wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Europie. Potwierdzono przygotowanie strategicznych elementów sił jądrowych do wystrzelenia morskich i naziemnych rakiet balistycznych” – ostrzega Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Ukraiński wywiad ostrzega: ryzyko szantażu z powodu wizyty Joe Bidena

W odpowiedzi – jak wynika z komunikatu – sprawdzono kanały zarządzania bojowego, siły i środki strategicznych sił jądrowych i przeniesiono je na wyższe stopnie gotowości bojowej. „Takie działania rosyjskiego przywództwa wojskowo-politycznego są próbą zapobiegania wizycie Joe Bidena w Europie, zaplanowanej na 20-22 lutego, poprzez bezpośredni szantaż nuklearny i osłabienie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy” – wskazano.

Przypomnijmy, że nie cichną też spekulacje o ewentualności przyjazdu do Polski Wołodymyra Zełenskiego w czasie wizyty Joe Bidena. Do tych nieoficjalnych doniesień, które wciąż pozostają pod znakiem zapytania, odniósł się Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP.