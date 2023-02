Przełomowa chwila w Ukrainie. Joe Biden z wizytą w Kijowie!

W godzinach porannych „Ukraińska Prawda” poinformowała, że Dmytro Kułeba nie weźmie udziału w spotkaniu z europejskimi ministrami spraw zagranicznych w Brukseli, które było zapowiadane z wyprzedzeniem. Miało się odbyć 20 lutego, a następnego dnia szef MSZ Ukrainy miał rozmawiać z wysokim rangą dyplomatą UE i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Co ciekawe, wiadomość o zmianie planów Dmytro Kułeby zbiegła się w czasie z dużymi ograniczeniami ruchu w Kijowie, a to z kolei wywołało lawinę spekulacji o możliwej wizycie w mieście „wysokiego rangą zachodniego urzędnika”. Z medialnych spekulacji wynikało, że niewykluczone, że do stolicy Ukrainy zmierza prezydent USA. Doniesienia te potwierdziły się przed godz. 11:00 czasu polskiego. „Ukraińska Prawda” jako jedno z pierwszych źródeł opublikowała zdjęcia Joe Bidena w Ukrainie.

Joe Biden z wizytą w Kijowie!



Warto zaznaczyć, że to pierwsza wizyta Joe Bidena w Ukrainie od początku rosyjskiej napaści na sąsiednie państwo. W tym kontekście warto podkreślić, że obecność amerykańskiego prezydenta nie była wcześniej zapowiadana, a postępowanie administracji polityka było z pewnością motywowane kwestiami bezpieczeństwa.

„The New York Times” poinformował, że prezydent USA Joe Biden przybył do Kijowa po trwającej godzinę podróży pociągiem z Polski. Dziennikarze amerykańskiego dziennika podkreślili, że tę wizytę należy odebrać jako „demonstrację determinacji" USA we wspieraniu Ukrainy w dobie rosyjskiej napaści. „NYT” zwrócił także uwagę na oficjalny harmonogram działań Joe Bidena, który został opublikowany przez Biały Dom w niedzielę wieczorem. Wynikało z niego, że prezydent USA wciąż jest w Waszyngtonie i dopiero wieczorem wyrusza do Warszawy.

Spotkanie Biden-Zełenski. Jest pierwsze zdjęcie

„Prezydencie Joe Biden, witamy w Kijowie. Twoja wizyta jest niezwykle ważnym wyrazem wsparcia dla wszystkich Ukraińców” – napisał Wołodymyr Zełenski, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z amerykańskim przywódcą.

Okolicznościowy wpis pojawił się także na oficjalnym profilu Joe Bidena na Twitterze. „Gdy zbliżamy się do rocznicy brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, jestem dzisiaj w Kijowie, aby spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej" – czytamy.







