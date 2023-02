Historyczna wizyta Joe Bidena w Kijowie. Brzezinski: Nie mógłbym być bardziej dumny. To jest ogromne ryzyko

– Joe Biden spędzi ten dzień na konsultacjach z prezydentem Ukrainy i jego zespołem odnośnie tego, jak Ameryka może najlepiej pracować na rzecz Ukrainy, która się broni – powiedział na antenie TVN24 Mark Brzezinski. – Wydaje mi się, że – jak już to powiedział Biały Dom – będziemy mieli do czynienia z ogłoszeniem dodatkowych dostaw, dodatkowych sankcji przeciwko Rosji – dodał.

Brzezinski zaznaczył, że „osobiście nie mógłby być bardziej dumny z prezydenta USA”. – To jest naprawdę ogromne ryzyko, ale to jest chwila historyczna. Jestem dumny z tego, że mój prezydent jest tak blisko – powiedział amerykański dyplomata.

Joe Biden z historyczną wizytą w Kijowie

W poniedziałek w południe niespodziewanie okazało się, że Joe Biden przybył do Kijowa. Ze względów bezpieczeństwa wizyta była utrzymana w ścisłej tajemnicy. „Gdy zbliżamy się do rocznicy brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, jestem dzisiaj w Kijowie, aby spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej” – napisał Biden na Twitterze.

Amerykański przywódca wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim. CNN podało, że Biden zapowiedział w Kijowie dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy o wartości 500 mln dolarów.

Amerykański przywódca przyjedzie do Warszawy

Z Kijowa Biden uda się do Warszawy, gdzie będzie przebywał do środy. Mark Brzezinski podkreślił, że wizyta amerykańskiego przywódcy w Polsce „też jest historyczna”. – Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To jest dla mnie ogromy zaszczyt. Mamy bardzo napięty, intensywny plan wizyty pana prezydenta – powiedział dyplomata.

Amerykański prezydent będzie rozmawiał między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą i liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki. Kulminacyjnym punktem będzie wystąpienie Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego. Przemówienie zaplanowano na wtorek, na godz. 17.30.

