Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Zełenski wskazał kilka warunków i orientacyjną datę

W poniedziałek 20 lutego prezydent USA Joe Biden złożył niezapowiadaną wizytę w Ukrainie. Joe Biden wraz z Wołodymyrem Zełenskim wystąpili na konferencji prasowej. Lider Ukrainy przemawiał jako pierwszy i na wstępie wyraził nadzieję, że rok 2023 będzie tym, kiedy wywołana przez Rosję wojna zakończy się zwycięstwem zaatakowanego państwa.

– Ta niesprowokowana, zbrodnicza wojna Rosji przeciwko Ukrainie i całemu światu musi zakończyć się oczyszczeniem ukraińskiej ziemi od okupacji Rosji, twardymi gwarancjami długotrwałego bezpieczeństwa i pokoju zarówno dla naszego państwa, jak i całej Europy, i całego świata. W tej chwili w Ukrainie waży się los międzynarodowego porządku – powiedział prezydent. Polityk zaznaczył, że państwo, na którego czele stoi, wraz z sojusznikami robią wszystko, aby „demokratyczny świat wygrał w tej historycznej walce”.

Joe Biden w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Najważniejsza wizyta

– Ukraińcy pamiętają niezmierną odwagę prezydenta Bidena, jego szacunek dla naszego narodu, dla każdego człowieka, dla naszego państwa. Cały czas jesteśmy na łączach z panem prezydentem od pierwszych chwil pełnoskalowej wojny. Jest to pierwsza od 15 lat wizyta prezydenta USA w Ukrainie. Jest to najważniejsza wizyta w całej historii stosunków amerykańsko-ukraińskich i to właśnie w tym okresie – okresie, który jest najtrudniejszy, kiedy nasze państwo walczy o swoją wolność, o wolność dla wszystkich Europejczyków, dla wszystkich ludzi wolnego świata – powiedział prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski podziękował Joe Bidenowi, amerykańskim politykom i obywatelom za „siłę ukraińsko-amerykańskiej współpracy”. Polityk przypomniał również, że przez ostatnie miesiące udało się stworzyć koalicję państw, które zadeklarowały, że przekażą Ukrainie czołgi, systemy Patriot, dzięki czemu pomagają stawiać opór rosyjskiej agresji.

Prezydent Ukrainy w czasie swojego wystąpienia przypomniał także, że pod koniec tygodnia minie rok od rozpętania przez Rosję pełnowymiarowej wojny. – Agresor musi ponieść odpowiedzialność za swoje czyny – stwierdził Wołodymyr Zełenski i podkreślił, że rosyjscy najeźdźcy zostaną osądzeni za zbrodnie, których dopuszczają się w Ukrainie.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Jabłoński: Ukraina potrafi wykorzystać pomoc sojuszników. Odzyskała dwa regionyCzytaj też:

Rosyjski propagandysta brutalnie o naszym kraju. „20 minut i Polski nie ma”