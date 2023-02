NA ŻYWO: Wystąpienie Putina i mobilizacja setek tysięcy Rosjan

08:02 Ukraińscy obrońcy odparli ataki wroga w rejonie 11 osiedli w obwodach charkowskim, ługańskim i donieckim - wynika z raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy 07:46 Wzniosłe hasła czy realne wsparcie? W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony na zlecenie „Rzeczpospolitej”, respondenci podzielili się oczekiwaniami, które mają w związku z wizytą prezydenta USA w Polsce.



Biden wyśle sygnał do Moskwy? Tak Polacy oceniają wizytę prezydenta USA w kraju 07:28 Przywódcy G7 spotkają się w przeddzień rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę, 23 lutego, aby omówić środki przeciwko Moskwie, które wpłyną na zakończenie wojny na Ukrainie – donosi Reuters. 07:23 Wyciekł tajny plan Kremla. Do 2030 r. Białoruś ma być częścią Rosji



Wyciekł tajny plan Kremla. Do 2030 r. Białoruś ma być częścią Rosji 07:15 W sieci pojawiło się nagranie, na którym Jewgienij Prigożyn rekrutuje rosyjskich więźniów. Szuka przede wszystkim osób, które przebywają w więzieniu od 15 lat i więcej, najlepiej za morderstwo, rabunek lub rozbój.



twitter.com 07:12 twitter.com 06:57 Podczas orędzia do Zgromadzenia Federalnego zaplanowanego na 21 lutego prezydent Rosji Władimir Putin może zaproponować zmianę statusu kampanii wojskowej na Ukrainie. Zamiast „specjalnej operacji wojskowej” o niejasnym statusie prawnym Putin mógłby ogłosić „operację antyterrorystyczną” opisaną przez rosyjskie prawo. O takiej możliwości powiedziało The Moscow Times dwóch współpracowników administracji prezydenta. 06:54 Naszym celem jest demontaż obecnego systemu politycznego – mówi Ilia Ponomariow, opozycjonista i twórca Zjazdu Deputowanych Ludowych w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" 06:50 Kreml opracował szczegółowy plan „pełzającej aneksji” Białorusi środkami politycznymi, gospodarczymi i wojskowymi do 2030 r., pisze Yahoo News , powołując się na dokument strategiczny.



Zgodnie z planem, przygotowanym jesienią 2021 roku, Kreml ma utworzyć Państwo Związkowe Rosji i Białorusi nie później niż do końca dekady.



Plan obejmuje „harmonizację” rosyjskiego i białoruskiego prawa, „skoordynowaną politykę zagraniczną i obronną” oraz „współpracę handlową i gospodarczą” opartą na interesach Rosji. 06:46 UE przedłużyła o rok sankcje wobec Federacji Rosyjskiej za uznanie „niepodległości” okupowanych terytoriów Ukrainy 06:44 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec zaleca swoim obywatelom powstrzymanie się od podróży do Federacji Rosyjskiej w nadchodzącym tygodniu. 06:43 Podarowany przez USA Mi-17V-5 w ukraińskiej służbie



twitter.com 06:37 Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział, że antykremlowska koalicja liczy już 54 kraje. 06:35 Eksperci Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) stwierdzili też, że Ukraina będzie w stanie odzyskać inicjatywę na polu bitwy w 2023 roku, pod warunkiem „wystarczającego i terminowego wsparcia z Zachodu”. 06:31 Analitycy ISW zauważają w najnowszym raporcie, że Rosja nie ma dużych, niewykorzystanych rezerw bojowych, które mogłyby zostać rozmieszczone i zmienić bieg wojny na jej korzyść. 06:24 Wystąpienie Władimira Putina ma być transmitowane przez trzy prorządowe telewizje - 1TV, Rossija-1 i NTV. Początek zaplanowano na godzinę 10 polskiego czasu 06:20 „Przedstawiciele amerykańskiego wywiadu twierdzą, że otrzymują dowody na to, że wkrótce on Putin może zmobilizować do armii jeszcze więcej Rosjan" - pisze "The New York Times" powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie

NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Rosja zmienia taktykę, historyczna wizyta BidenaCzytaj też:

Morawiecki poszedł na kolację z Meloni. „Wierzymy, że razem pokonamy Mordor”