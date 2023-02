Trump wie, jak zakończyć wojnę w Ukrainie? Wyznaczył 24 godziny i wskazał dwie osoby

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że jeśli zostanie ponownie wybrany, w trybie natychmiastowym zadzwoni do prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański polityk chciałby umówić się z liderami dwóch państw na spotkanie w celu „jak najszybszego uregulowania sytuacji wokół Ukrainy”. Trzeba podkreślić, że na wypowiedź prezydenta USA szczególną uwagę zwróciły rosyjskie media. Omawia ją m.in. agencja TASS.

Donald Trump chce wrócić, żeby zakończyć wojnę. „Zadzwonię do dwóch osób”

– Tej samej nocy, kiedy dowiem się o moim zwycięstwie, zadzwonię do dwóch osób: Zełenskiego i Putina. I powiem im: „Musimy się spotkać” – zapowiedział były prezydent USA w czasie wiecu, który został zorganizowany we Florydzie. Donald Trump zapewnił także, że byłby w stanie „załatwić” sprawę, doprowadzając do „zawarcia porozumienia w ciągu 24 godzin”.

Donald Trump o wojnie w Ukrainie wypowiadał się wielokrotnie. Pod koniec stycznia zadeklarował, że gdyby został wybrany na drugą kadencję, Rosja nie zaatakowałaby Ukrainy. – Moja osobowość utrzymywała nas z dala od wojny – stwierdził polityk. – Mówiłem wam to już wcześniej: to nigdy by się nie wydarzyło (…). Putin nigdy przenigdy nie wszedłby w to. I nawet teraz mógłbym rozwiązać ten problem w 24 godziny. To takie straszne, co się stało. Te miasta są teraz zburzone – kontynuował Donald Trump.

Joe Biden w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Najważniejsza wizyta

Następca Donalda Trumpa, Joe Biden, w poniedziałek 20 lutego udał się z niezapowiadaną wizytą do Kijowa. – Jest to pierwsza od 15 lat wizyta prezydenta USA w Ukrainie. Jest to najważniejsza wizyta w całej historii stosunków amerykańsko-ukraińskich i to właśnie w tym okresie – okresie, który jest najtrudniejszy, kiedy nasze państwo walczy o swoją wolność, o wolność dla wszystkich Europejczyków, dla wszystkich ludzi wolnego świata – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej, w której uczestniczył również amerykański przywódca.







