Rosjanie ostrzelali Chersoń. Trafili w przystanek pełen ludzi

O „około 20 eksplozjach” w Chersoniu donosiły we wtorek ukraińskie media. Dziennikarze pisali, że na miasto spadły rakiety, prawdopodobnie typu Grad. Mieszkańców poproszono o pozostanie w schronach. Nie wszyscy zdążyli jednak znaleźć schronienie.

Rosjanie ostrzelali Chersoń. Wielu rannych

Według naocznych świadków, rakiety spadły m.in. na centrum Chersonia, a jedna z nich uderzyła w przystanek pełen ludzi. W rezultacie nie żyje co najmniej 6 osób, a 12 jest rannych. Dane te są jednak wciąż weryfikowane.

Według Okręgu Wojskowego „Południe”, rosyjskie rakiety spadły na zamieszkaną okolicę, niszcząc nie tylko punkty infrastruktury krytycznej, ale też przedszkole, szpital, prywatne garaże oraz samochody. Kilka budynków zostało uszkodzonych w znacznym stopniu. Jeden wielopiętrowy zapalił się w wyniku bezpośredniego uderzenia.

Ukraińcy zwracali uwagę, że do ostrzału doszło podczas przemówienia Władimira Putina.

Orędzie Putina do narodu

21 lutego Władimir Putin wygłosił doroczne przemówienie przed Zgromadzeniem Federalnym. Swoją ocenę sytuacji w Rosji i wizję planów kraju na przyszłość przedstawił w moskiewskim Gostinym Dworze.

– Mówię do was w okresie pełnym historycznych zmian, które determinują naszą przyszłość. Krok po kroku będziemy kontynuować realizację założeń. Począwszy od 2014 roku Donbas walczył, bronił prawa do życia na własnej ziemi, do posługiwania się ojczystym językiem. Walczył i nie poddał się pomimo ciągłego ostrzału, nieskrywanej nienawiści ze strony kijowskiego reżimu, wierzył i czekał na Rosję aż przyjdzie mu na ratunek – oświadczył Władimir Putin.

Orędzie Władimira Putina. Ostre słowa i zarzuty pod adresem USA

Rosyjski przywódca mówił, że jego kraj zrobił „absolutnie wszystko, co możliwe, by rozwiązać problem w pokojowej formie”. – Byliśmy cierpliwi w negocjacjach, które miały prowadzić do rozwiązania konfliktu – ocenił. Jak dodał, w odpowiedzi na te „starania” Rosja usłyszała pełne obłudy odpowiedzi.

– W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju, wyeliminowania zagrożenia ze strony neonazistowskiego reżimu, który pojawił się w Ukrainie po zamachu stanu w 2014 roku, podjęto decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Krok po kroku, ostrożnie i konsekwentnie prowadzimy stojące przed nami zadania – zaznaczył.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Janusz Kowalski wykorzystał Bidena do ataku na Tuska. Nie do końca mu wyszłoCzytaj też:

Morawiecki i Meloni o przyszłości Europy. „Hołdujemy europejskim i chrześcijańskim wartościom”