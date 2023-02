Władimir Putin już nie chce zająć całej Ukrainy? Ujawniono „plan B” prezydenta Rosji

Władimir Putin wygłosił doroczne przemówienie przed Zgromadzeniem Federalnym, w którym mówił o szkodliwej dla jego kraju roli Zachodu i USA. Do orędzia prezydenta Rosji odniósł się na antenie informacyjnego telewizyjnego telemaratonu Ołeksij Daniłow. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zwrócił uwagę, że „Rosja ma teraz nowy plan”. Daniłow wskazał, że Putin nie wzywał już do zajęcia całej Ukrainy, tylko mówił o obwodach donieckim i ługańskim.

Propozycje negocjacyjne prezydenta Rosji „nie do przyjęcia” dla Ukrainy

– Teraz mają w głowie „plan B” i jest on następujący: podpisanie jakichkolwiek propozycji negocjacyjnych z naszym krajem tak, abyśmy oddali część ziemi za rzekomy pokój. To są dla nas rzeczy absolutnie nie do przyjęcia – podkreślił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Daniłow kontynuował, że w Ukrainie jest wiele osób, które tylko czekają na to, aby zacząć głosić tezy o konieczności negocjacji, bo w wojnie umierają ludzie.

Zdanie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy „to nie prowadzi do niczego dobrego”. Daniłow przypomniał, że potencjalne uczestnictwo we wszystkich tego typu rzeczach będzie karane zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy podkreślił, że to naruszenie ich porządku konstytucyjnego.

Ołeksij Daniłow o orędziu Władimira Putina. „Najgorsze przemówienie prezydenta Rosji od 20 lat”

Daniłow wyjaśnił, że zgodnie z ukraińską konstytucją granice państwa są jasno określone i jeśli ktoś uważa, że należy je zmienić, to najpierw musi dokonać zmian w ustawie zasadniczej. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zakończył, że „orędzie Putina, współczesnego Adolfa Hitlera, było najgorszym wystąpieniem prezydenta Rosji od 20 lat”.

Czytaj też:

Cimoszewicz ostrzega: Putin zrobi wszystko. To może być kwestia jego życiaCzytaj też:

Putin zanudził słuchaczy? Na jego orędziu przysnął nawet Miedwiediew