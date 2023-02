NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Ważne słowa Zełenskiego ws. Bachmutu, VIP z Chin w Rosji

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja na żywo z 22 lutego

7:22 Pożar w Rosji. Płonie magazyn lodówek



W Krasnojarsku w Rosji wybuch gigantyczny pożar. Jak podaje „Ukraińska Prawda”, płonie magazyn lodówek. Z wstępnych informacji wynika, że w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.



twitter.com 7:13 Białoruska armia przemieszcza cztery kolumny sprzętu w pobliże granicy z Litwą. Doradca prezydenta tego kraju Kestutis Budrys ostrzega przed możliwą prowokacją ze strony najemników z Grupy Wagnera.



Niepokojące doniesienia z Białorusi. Kolumny sprzętu zmierzają w kierunku Litwy 7:01 Wojna w Ukrainie. Ataki terrorystyczne w Chersoniu



Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie oglądał przemówienia Władimira Putina. – Nie obserwowałem tego, ponieważ w tym samym czasie w Chersoniu miały miejsce ataki terrorystyczne – stwierdził prezydent Ukrainy. Jak przekazał, 21 osób zostało rannych, sześć zginęło. 6:52 W Rosji z niecierpliwością wyczekiwany jest więc, na którym ma pojawić się Władimir Putin. Niewiadomą pozostaje, czy lider Rosji będzie przemawiał podczas wydarzenia. 6:40 Amerykańscy urzędnicy ustalili, co robili Rosjanie podczas wizyty Joe Bidena w Ukrainie. Są przekonani, że gdyby test Szatana II powiódł się, Władimir Putin wspomniałby o tym w swoim wystąpieniu. Było jednak inaczej.



O tym Putin nawet nie wspomniał w przemówieniu. Kulisy testów Szatana II 6:33 Wang Yi, najwyższy chiński dyplomata, złożył wizytę w Rosji. Dzisiaj ma spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie wyklucza spotkania Wanga z prezydentem Władimirem Putinem, mówiąc: „Jest wiele do omówienia”. 6:32 Wołodymyr Zełenski powiedział, że siły jego kraju utrzymują linię mimo zaciętych walk. Jak przekazał, sytuacja na froncie nie zmieniła się. Dzień wcześniej Zełenski zasugerował, że Ukraina może wycofać się z Bachmutu, który jest wściekle atakowany przez Rosjan. – Ważne jest, abyśmy go bronili, ale nie za wszelką cenę – stwierdził lider Ukrainy. 6:29 „Dziękuję, Prezydencie Duda i Polacy. Wasza hojność oraz chęć otwarcia serc i domów dla narodu ukraińskiego jest niezwykła” – napisał na Twitterze Joe Biden. Prezydent USA przebywa z wizytą w Polsce. Wczoraj wygłosił przemówienie w Ogrodach Zamku Królewskiego.



Rosyjska fregata Admirał Gorszkow przybyła do południowoafrykańskiego portu Richards Bay, aby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych. W akcji wezmą udział również nie tylko jednostki RPA, ale również Chin – informuje Sky News. 6:20 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie. Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

