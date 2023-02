Takie dostawy „zmieniłyby sytuację na polu walki". Ambasador Ukrainy: Kwestia czasu

Wasyl Zwarycz w skrótowej formie przypomniał, w jaki sposób sojusznicy Ukrainy decydowali się na dostarczanie kolejnych pakietów broni do zaatakowanego przez Rosję państwa. – Jak wspomnieć, jak to wszystko się zaczynało, to (dostawy – red.) każdego rodzaju broni były ogarnięte pewną tajemnicą, ale później okazywało się, że jednak można, jednak trzeba. I już mamy – powiedział ambasador Ukrainy w Polsce na antenie TVN24. W tym kontekście wspomniana została koalicja państw, które zobowiązały się przekazać Ukrainie czołgi.

Ukraina otrzyma samoloty F-16? Wasyl Zwarycz: Kwestia czasu

Ambasador jest przekonany, że to nie koniec płynącego do Ukrainy wsparcia. – Sądzę, że kwestia samolotów F-16 to też jest kwestia czasu. F-16 to nowoczesny samolot NATO-wski, który zmieniłby sytuację na polu walki i pomógłby nam ocalić sporo żyć ludzkich i infrastrukturę. Potrzebujemy tych F-16, by bronić niebo nad Ukrainą i żeby skutecznie odpierać agresora – stwierdził.

Wasyl Zwarycz podkreślił, że nie można mówić o pojawiającym się zmęczeniu mimo tego, że za kilka dni minie rok od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. – To jest nasza walka o wolność, suwerenność i integralność terytorialną. Tutaj nie chodzi nam o zmęczenie, bo uważam, że nigdy nie można zmęczyć się walką o wolność – stwierdził.

Jak zakończy się wojna w Ukrainie? „To nie powinien być pokój za wszelką cenę”

Innym wątkiem, który został poruszony w programie „Rozmowa Piaseckiego”, były możliwe scenariusze dotyczące zakończenia wojny. – Po naszej stronie jest wola, żeby jak najszybciej nastąpił pokój. Ale to nie powinien być pokój za wszelką cenę. To ma być pokój tylko na zasadach zwycięstwa Ukrainy – zadeklarował Wasyl Zwarycz.

– Co to znaczy? Zwycięstwa całego systemu prawa międzynarodowego, ponieważ chodzi tutaj o bardzo klarowne rzeczy. Rosja jako agresor napadła na terytorium Ukrainy, okupowała część suwerennego terytorium Ukrainy i musi to oddać. Tylko wtedy nastąpi pokój i można będzie prowadzić jakieś negocjacje pokojowe, jak dalej mamy współistnieć w tym systemie – wskazał jednoznacznie.

W dalszej części wypowiedzi ambasador Ukrainy w Polsce odniósł się m.in. do wczorajszego orędzia, które Władimir Putin wygłosił przed Zgromadzeniem Federalnym. – Każda wojna kończy się przy stole negocjacji, ale tutaj przede wszystkim chodzi o to, w jakich warunkach te negocjacje mogą się zacząć. Jeżeli wojna trwa, na polu walki widzimy taką sytuację, jak jest, to żadne negocjacje nie mają sensu. Wczoraj każdy z nas słyszał, o czym mówił Putin. I po takich wypowiedziach… O czym można rozmawiać z terrorystą? – zapytał Wasyl Zwarycz.







