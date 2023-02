Putin powinien stanąć przed specjalnym trybunałem? „Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie do tego doprowadzić”

We wtorek po południu, w przededniu pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę, prezydent USA wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego, u podnóża Zamku Królewskiego. Joe Biden podkreślał, że Kijów nie upadł, „NATO jest bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek wcześniej”, a „wsparcie dla Ukrainy nie zachwieje się”.

Jabłoński: Putin powinien stanąć przez trybunałem

Amerykański przywódca zapewniał też, że odpowiedzialni za wojnę zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. – I będziemy szukać sprawiedliwości za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, które nadal są popełniane przez Rosjan – zapowiedział.

Do tego fragmentu przemówienia Bidena odniósł się na antenie TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polityk został zapytany o to, czy przed międzynarodowym trybunałem powinien stanąć także Władimir Putin. – Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jest głównym sprawcą kierowniczym tych zbrodni i za to odpowiada. Te zbrodnie mają charakter ludobójczy – odpowiedział wiceszef MSZ.

„Jesteśmy w stanie do tego doprowadzić”

Jabłoński wskazał, że Rosja „chce unicestwić odrębną ukraińską tożsamość, unicestwić Ukrainę jako odrębny byt państwowy, unicestwić naród ukraiński”. – Rosjanie mówią o tym otwarcie. W propagandzie rosyjskiej można przeczytać masę tego rodzaju obrzydliwych tekstów – zaznaczył. – Rosja jest sprawcą zbrodni i wszyscy z Putinem na czele – Putin, Ławrow, Szojgu i cała reszta ludzi, którzy za to odpowiadają, powinni ponieść odpowiedzialność przed trybunałem międzynarodowym. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie do tego doprowadzić – powiedział wiceszef MSZ.

Jednocześnie Jabłoński podkreślił, że postawienie Rosji przed trybunałem „to jest jeszcze na dziś perspektywa dość odległa”. Wskazał też, że dyskusyjna jest kwestia tego, czy osądzać w tej sprawie powinien trybunał międzynarodowy, czy powinien zostać utworzony specjalny organ. – My uważamy, że wskazane byłoby powołanie specjalnego trybunału. Także dlatego, że Rosja nie jest stroną wszystkich konwencji międzynarodowych i nie uznaje trybunałów istniejących – powiedział. – Będziemy do tego dążyli – dodał.

