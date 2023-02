Napaść Rosji na Ukrainę. Szef wywiadu wskazał tajny plan Kremla

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) udzielił wywiadu portalowi „Forbes Ukraine”, w którym opisał obecne działania okupantów w Ukrainie. – Wielka ofensywa Rosji już trwa. Ale dzieje się tak dużo, że nie wszyscy to nawet widzą – powiedział, podkreślając, że działania podejmowane przez najeźdźców są „niskiej jakości”.

Napaść Rosji na Ukrainę. Kyryło Budanow wskazał tajny plan Kremla

Jednocześnie Kyryło Budanow wskazał strategiczny cel, do którego będą dążyć rosyjscy okupanci. – Mają strategiczne zadanie: dotarcie do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego do 31 marca – poinformował.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego jest przekonany, że Rosjanie nie będą w stanie osiągnąć tych założeń. Uwypuklił, jak bardzo plany formułowane na Kremlu mijają się z rzeczywistością, przypominając o tym, że pierwotny plan Moskwy zakładał „zajęcie Kijowa w trzy dni”.

„To będzie punkt zwrotny”. Szef ukraińskiego wywiadu wskazał orientacyjny termin

Kyryło Budanow, opierając się na danych wywiadowczych, przekazał, że od połowy do końca wiosny będą toczyć się „decydujące bitwy”. – Czy losy wojny zostaną dzięki nim rozstrzygnięte? Tak, to będzie punkt zwrotny – przekazał.

W dalszej części wywiadu dziennikarz poprosił, aby szef ukraińskiego wywiadu wojskowego zastosował futbolową analogię w stosunku do toczącej się od roku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Został poproszony o wskazanie wyniku i minuty „meczu” w odniesieniu do sytuacji na froncie. – Wynik 1:1, a minuta 70. To subiektywna wizja – odpowiedział krótko Kyryło Budanow. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego podkreślił, że jest oczywisty sposób na zakończenie wojny w Ukrainie, a pokój nastanie, gdy zaatakowane przez Rosję państwo odzyska wszystkie swoje terytoria.







