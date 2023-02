Scholz nie zaprzestanie telefonów do Putina. „Ważne jest, aby być w kontakcie”

Przypomnijmy: w czerwcu pojawiła się okładka tygodnika „Wprost”, która odbiła się szerokim echem na całym świecie. „Świetna” – skomentował wówczas arcymistrz szachowy i rosyjski opozycjonista Garri Kasparow.

Kontrowersje wokół postawy Scholza i Macrona

Przedstawiała ona prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza nad słuchawką, której drugi koniec prowadzi do Władimira Putina, skąpanego we krwi.

Jej przesłanie odnosiło się do kontrowersyjnej postawy wspomnianych polityków Zachodu. Nie zamierzali oni rezygnować z – należy podkreślić: całkowicie bezowocnych – rozmów telefonicznych z prezydentem Rosji w celu zakończenia napaści na Ukrainę.

Rzecznik rządu Niemiec: Słuszne jest dzwonienie od czasu do czasu do Moskwy

Choć od publikacji okładki minęło ponad pół roku, Olaf Scholz wciąż nie zamierza zmieniać swojej postawy. W środę, 22 lutego, rzecznik rządu Niemiec Steffen Hebestreit poinformował podczas konferencji prasowej, że kanclerz nadal zamierza dzwonić na Kreml.

Jednocześnie przyznał, że dotychczasowe rozmowy nie przyniosły żadnych rezultatów.

– Ważne jest, aby być w kontakcie. Kanclerz i rząd są o tym przekonani. Nie widzimy chęci Putina do przerwania wojny, ale słuszne jest dzwonienie od czasu do czasu do Moskwy – powiedział Hebestreit.

Jak rząd Niemiec odebrał przemówienie Putina?

Rzecznik rządu Niemiec skomentował również przemówienie Putina, które odbyło się w ubiegły wtorek, 21 września, czyli tego samego dnia, gdy prezydent Joe Biden wygłaszał przemówienie w Warszawie.

– Słyszeliśmy to samo, co władca Rosji mówi od miesięcy i tygodni – skwitował Hebestreit. Tym samym nie zgodził się z opiniami niektórych komentatorów, jakoby Putin przemawiał „mniej agresywnie”, niż można się było spodziewać.

