Papież Franciszek zaapelował o pokój. „Rok od początku tej absurdalnej i okrutnej wojny”

22 lutego w Kościele katolickim jest obchodzona w tym roku Środa Popielcowa. To pierwszy dzień Wielkiego Postu, który stanowi przygotowanie do święta Wielkanocy, czyli Zmartwychwstania Pańskiego.

Papież Franciszek: Rok od początku tej absurdalnej i okrutnej wojny

Podczas audiencji generalnej w Środę Popielcową papież Franciszek kolejny raz zaapelował o zakończenie wojny na Ukrainie. Podkreślił, że cierpienie mieszkańców Ukrainy trwa już blisko rok, a każdy dzień przynosi kolejne ofiary.

– Drodzy bracia i siostry, pojutrze, 24 lutego, minie rok od inwazji na Ukrainę. Rok od początku tej absurdalnej i okrutnej wojny, smutna rocznica. Liczba zabitych, rannych, uchodźców, odizolowanych, zniszczenia, straty gospodarcze i społeczne mówią same za siebie. Niech Pan wybaczy wszystkie te zbrodnie i całą tę przemoc: On jest Bogiem pokoju – powiedział Ojciec Święty.

Papież apeluje o podjęcie wysiłków na rzecz pokoju

W dalszej części przemowy zwrócił się bezpośrednio do światowych polityków, aby podjęli „konkretne wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu, osiągnięcia zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych”.

– Bądźmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi i zadajmy sobie pytanie: czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać wojnę? Apeluję do rządzących narodami o podjęcie konkretnych działań w celu zakończenia konfliktu osiągnąć zawieszenie broni i rozpocząć negocjacje pokojowe. Cokolwiek zbudowane jest na gruzach, nigdy nie może być prawdziwym zwycięstwem – dodał papież Franciszek.

Ukraina wciąż czeka na wizytę Franciszka

Papież wielokrotnie wyrażał gotowość Stolicy Apostolskiej do pełnienia roli pośrednika w ewentualnych negocjacjach. Wysyłał również wielu wysłanników, których zadaniem było dostarczenie pomocy humanitarnej dla ofiar rosyjskiej napaści.

Warto wspomnieć, że jednym z głównych wysłanników jest nasz rodak – ks. kardynał Konrad Krajewski.

Papież Franciszek zapowiadał, że planuje przybycie na Ukrainę, do czego zresztą zachęcały go władze w Kijowie. Mimo tego, do chwili obecnej to nie nastąpiło.

