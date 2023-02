Władimir Putin został upokorzony. „Marzył o spacerze w Kijowie”

W przededniu rocznicy wojny w Ukrainie, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odwiedził Kijów, a następnie odbył dwudniową wizytę w Warszawie. Przyjazd Bidena do Ukrainy stanowił duże zaskoczenie, bowiem nie był wcześniej anonsowany. Ważnym punktem podróży do Europy było również przemówienie prezydenta USA w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

Rok wojny w Ukrainie. Schetyna o upokorzeniu Putina

Podsumowując warszawskie przemówienie Joe Bidena, Grzegorz Schetyna podkreślił, że prezydent USA „mówił wyraźnie o wolności”. – Mówił w Warszawie do Ukraińców, Mołdawian i Białorusinów. Do wszystkich, którzy walczą o wolność, podmiotowość, suwerenność. To było przemówienie lidera wolnego świata z symbolicznym przesłaniem do wszystkich, którzy tego potrzebują – komentował Grzegorz Schetyna.

Były lider PO podkreślił, że ważna byłą nie tylko wizyta Joe Bidena w WarszawieWładimir Putin został upokorzony. „Marzył o spacerze w Kijowie”, ale przede wszystkim – jego obecność w Kijowie w przededniu wojny. Zdaniem Grzegorza Schetyny, była to sytuacja upokarzająca dla Władimira Putina. – On sam marzył o takim spacerze w Kijowie rok temu, kiedy decydował się rozpocząć wojnę - skonstatował Schetyna. Amerykańską administrację chwalił za pomysł i organizację wizyty Joe Bidena w stolicy Ukrainy. – Uważam, że to coś naprawdę wielkiego, ponadstandardowego – ocenił.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego w rocznicę ataku Rosji

Jeden z liderów Platformy Obywatelskiej zapowiedział też, że jego formacja ma zamiar wziąć udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, której posiedzenie prezydent zwołał na 24 lutego. – Chodzi o o to, żeby porozmawiać o tym, co ma być dalej. Jak pisać scenariusze ponadkadencyjne odnośnie uzbrojenia, inwestycji w bezpieczeństwo Polski. Do tego niezbędny jest głos opozycji – wskazał.

Jak wskazywał szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, tematem posiedzenia RBN będzie „sytuacja bezpieczeństwa w regionie w kontekście ostatnich wydarzeń dyplomatycznych, w tym wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych i Szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki”.

