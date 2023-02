Wywiady demaskują plany Rosji na rocznicę wojny. Nowa ofensywa w Wuhłedarze?

Co planuje Władimir Putin na rocznicę wojny w Ukrainie? To pytanie zdaje sobie cały świat, znając upodobanie prezydenta Rosji do symboliki. Ustalenia ukraińskiego wywiadu brzmią jednak uspokajająco.

W piątek 24 lutego mija rok od momentu napaści Rosji na Ukrainę i rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny w tym kraju. Od tygodni pojawiają się spekulacje, że Władimir Putin będzie chciał jakoś „uczcić” tę rocznicę. Pojawiały się głosy o możliwym zmasowanym ostrzale Ukrainy czy rozpoczęciu nowej ofensywy. Rocznica wojny w Ukrainie pod znakiem ataków Rosjan? O to, czy Władimir Putin planuje coś szczególnego na rocznicę wojny w Ukrainie, pytany był Kirył Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu w Ministerstwie Obrony Ukrainy. W rozmowie z „Ukraińską Prawdą” stwierdził, że „nic nadzwyczajnego się nie wydarzy”. – Zwykłe próby.. Planowane jest małe uderzenie rakietowe – zdradził. Dodał, że od początku wojny Ukraińcy przeżyli już ponad 20 takich ataków. Jego zdaniem, zagrożenie wzrośnie 23 i 24 lutego, ale Rosjanie nie mają nic nowego w zanadrzu. Wywiad ukraiński spodziewa się uderzenia z użyciem dronów kamikadze i rakiet. Także Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wskazuje na datę 24 lutego jako na dzień, gdy Rosja może przypuścić zmasowany atak. Siły powietrzne przestrzegają, że w piątek i sobotę możliwe są niekonwencjonalne działania wroga, eskalacja i kilka fal ataków. Brytyjski wywiad o nowej ofensywie Rosji w Ukrainie Brytyjski wywiad wojskowy podsumowując sytuację w Ukrainie w przededniu rocznicy wojny zauważa ciężkie walki w okolicach Bachmutu i Wuhłedaru. Na to drugie miasto zwraca szczególną uwagę, widząc z nim miejsce możliwej koncentracji wysiłków Rosjan w najbliższym czasie. „Istnieje realna możliwość, że Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy w tym rejonie, pomimo kosztownych nieudanych ataków na początku lutego i pod koniec 2022 roku” – czytamy. Zdaniem Brytyjczyków, za operację w okolicach Wuhłedaru najprawdodobniej odpowiadać będzie generał porucznik Rustam Muradow, który stoi na czele zgrupowania wojsk „Wschód” (Wostok – red.). Skompromitowany w trakcie letniej ofensywy wojskowy dostał drugą szansę. Zdaniem Brytyjczyków, ma jednak za małą siłę uderzenia, by dokonać przełomu. Czytaj też:

