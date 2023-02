Konflikt Prigożyn-Kujwaszew eskaluje. „Stalin strzelał do takich jak ty”

O ostrej wymianie zdań między założycielem grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem a gubernatorem obwodu swierdłowskiego Jewgienijem Kujwaszewem informuje portal 66.ru.

Prigożyn krytykuje władze regionalne. Gubernator odpowiada

Szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zarzucił administracji obwodu swierdłowskiego, że „psuje” tzw. specjalną operację wojskową (rosyjską wojnę w Ukrainie). Stwierdził również, że lokalna administracja „uważa się za panów na tym terytorium” i odmawia chowania zmarłych rosyjskich bojowników z honorami. „Są regiony Federacji Rosyjskiej, które otwarcie sr*ją na specjalną operację wojskową i nie wspierają jej” – powiedział.

Portal 66.ru poprosił o skomentowanie tej oceny i zamieścił dosłowny cytat z szefa obwodu swierdłowskiego.

„Po raz kolejny Jewgienij Prigożyn nie mógł pominąć obwodu swierdłowskiego. Za każdym razem coraz trudniej mu wymyślić coś do zarzucenia, inną obrazę naszego regionu. Tym razem z jakiegoś powodu powiedział, że w naszym obwodzie dzieje się »bezprawie«. »Bezprawiem«, Jewgienij,jest wtykanie nosa w regionalną administrację i politykę kadrową. Jeśli każdy biznesmen, który zarabia na szkolnych obiadach, będzie próbował rządzić krajem, daleko nie zajdziemy. Każdy powinien pilnować swoich spraw. Ty gotujesz kotlety i makaron, a my zajmujemy się regionami” – odgryzł się Jewgienij Kujwaszew.

Na odpowiedź nie czekał długo.

„Jeśli przeszliśmy na »TY«”, to mogę Ci odpowiedzieć, co następuje. Kraj jest w trudnej sytuacji, ponieważ są regionalni biurokraci tacy jak TY. Podczas wojny w latach 1941-1945, która się teraz powtarza, Stalin po prostu strzelał do takich ludzi jak TY. Myślę, że niedługo do tego wrócimy. Jestem pewien, że zbliża się czas, kiedy ludzie osiągną punkt wrzenia i wyniosą CIEBIE i takich jak TY na swoich widłach” – napisał założyciel grupy Wagnera na Telegramie. Stwierdził też, że każdy bojownik grupy Wagnera może zarządzać obwodem lepiej niż Kujwaszew. „Wygląda na to, że CIEBIE nie nauczyli życia Rosjanie, ale Uniwersytet Yale, gdzie nauczyłeś się nienawiści do tego narodu” – napisał też Prigożyn. W ten sposób odniósł się do doniesień, że gubernator w 2002 roku zdobył dyplom na prestiżowej amerykańskiej uczelni. Kujwaszew dementował te informację i przekonywał, że był jedynie wolnym słuchaczem.

