Zełenski jest o tym przekonany: Putin zostanie zabity przez własną świtę

Spekulacje o rzekomo pogarszającym się stanie zdrowia Władimira Putina, zaczęły pojawiać się ze zdwojoną siłą po rozpoczęciu rosyjskiej pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. Kreml nie potwierdził dotychczas doniesień o tym, że stan prezydenta Rosji miałby ulec osłabieniu. Co więcej, nowe ustalenia w tej kwestii mogą nawet zaskakiwać.

Z początkiem stycznia były członek rosyjskiej Dumy przyznał, że najchętniej zobaczyłby Władimira Putina w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Wątpi jednak, by było to możliwe. – On nie dożyje swoich kolejnych urodzin – przekonuje Ilia Ponomariow.

Wołodymyr Zełenski o przyszłości Władimira Putina: zostanie zabity

W podobnym tonie wypowiedział się w sobotę ukraiński prezydent. – Z pewnością nadejdzie moment, kiedy w Rosji będzie odczuwalna kruchość reżimu Putina. Wtedy drapieżniki go zjedzą. Znajdą powód, by go zabić – powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie z Dmytro Komarowem, który cytuje „Ukraińska Prawda”.

O problemach rosyjskiego prezydenta mówił też były szef moskiewskiego oddziału FSB, generał Jewgienij Sawostyanow w wywiadzie dla brytyjskiego „Express”. Jego zdaniem Władimir Putin jest „w tarapatach”, ponieważ wojska rosyjskie nie osiągnęły żadnych znaczących korzyści w pierwszą rocznicę wojny w Ukrainie. Co więcej – jak mówi – prezydent Federacji Rosyjskiej „strasznie boi się” narastającego „gniewu” wśród Rosjan.

Władimir Putin w tarapatach. „On doskonale rozumie nastroje ludzi”

– Putin doskonale rozumie nastroje ludzi, którzy przez niego wszystko stracili, więc trzyma się od nich z daleka. Putin jest teraz przerażony. Rozumie, że ma kłopoty. Teraz jest w takim stanie psychicznym, że czepia się każdej szansy na wygraną – powiedział Jewgienij Sawostyanow. Jego zdaniem Putin „zrujnował się”, wydając rozkaz ataku na Ukrainę.

