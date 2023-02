Putin o współuczestnictwie NATO w wojnie. „Przecież oni nie dostają za to pieniędzy”

Przypomnijmy: w ubiegły wtorek, 21 lutego, Władimir Putin poinformował w orędziu o zawieszeniu udziału Rosji w traktacie New START. Następnego dnia rosyjski parlament przyjął odpowiednią ustawę w tej sprawie.

Czym jest traktat New START?

Traktat New START (ang. Strategic Arms Reduction Treaty) to umowa zawarta 8 kwietnia 2010 r., której sygnatariuszami byli prezydenci Barack Obama i Dmitrij Miedwiediew. Została zawarta na dziesięć lat, a w 2021 r. została przedłużona o kolejne pięć.

Jej celem było ograniczenie liczby strategicznych głowic atomowych, które posiadają Stany Zjednoczonych i Rosja. Zakładała ona przestrzeganie ustalonych limitów oraz wzajemną kontrolę supermocarstw nad swoimi arsenałami atomowymi.

Jak sama nazwa wskazuje, New START stanowił kontynuację traktatu START, który został podpisany 31 lipca 1991 r. przez prezydenta USA Georga H.W. Busha oraz prezydenta Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa.

Putin o NATO: Chcą nam zadać strategiczną klęskę

W ubiegłą sobotę, 25 lutego, Putin udzielił wywiadu dla Rossija 1 – czyli głównego kanału rosyjskiej telewizji państwowej – w którym odniósł się do zawieszenia udziału we wspomnianym traktacie.

Tłumaczył, że Rosja musi zachować stabilność strategiczną dla „zapewnienia bezpieczeństwa”, gdyż „musi liczyć się z potencjałem nuklearnym nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także wszystkich innych krajów NATO”. Dodał, że celem Zachodu jest „likwidacja Federacji Rosyjskiej”.

– Rozumiemy, co musimy zrobić. I musimy zachować nasz kraj, zapewnić bezpieczeństwo, stabilność strategiczną (...) Przecież one [państwa NATO – red.] formalnie nie są stroną tej umowy, są jej dwie strony: Rosja i Stany Zjednoczone (...) W dzisiejszych warunkach, kiedy wszystkie wiodące państwa NATO zadeklarowały swój główny cel, aby zadać nam strategiczną klęskę, aby nasz naród cierpiał (...) jak nie brać pod uwagę pod uwagę ich potencjału nuklearnego? – powiedział Putin.

Kuriozalne zarzuty Putina ws. dostaw broni

Przy okazji po raz kolejny zaatakował Zachód za wspieranie Ukrainy dostawami uzbrojenia, wykorzystywanego do walki z najeźdźcą.

– Przecież to jest w pewnym sensie współuczestnictwo (...) To nie jest tylko współpraca wojskowo-techniczna. Nie dostają za to pieniędzy? Nie dostają pieniędzy! Ta broń jest przekazywana jednostronnie, co oznacza w pewnym stopniu, przynajmniej pośrednio, współudział w zbrodniach popełnianych przez kijowski reżim [propagandowe określenie na legalne władze Ukrainy – red.], w tym ostrzeliwanie dzielnic mieszkaniowych Noworosji [propagandowe określenie na tereny południowo-wschodniej Ukrainy – red.] i Doniecka– skomentował Putin.

